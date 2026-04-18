InícioEsportes
CAMPEONATO BRASILEIRO

Andrés Gómez decide, valoriza torcida e destaca evolução após virada do Vasco

Autor do gol da vitória dedica resultado aos vascaínos e admite: "Ainda preciso melhorar na finalização"

Andrés Gómez fez o gol que garantiu a virada do Vasco contra o São Paulo - (crédito: Matheus Lima/Vasco)
Andrés Gómez fez o gol que garantiu a virada do Vasco contra o São Paulo - (crédito: Matheus Lima/Vasco)

Andrés Gómez foi decisivo na vitória de virada do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (18), em São Januário. Autor do gol que garantiu o resultado, o colombiano valorizou o apoio da torcida e dedicou o triunfo aos vascaínos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Venho trabalhando muito essa parte, porque minhas características são velocidade e potência, afirmou o colombiano em entrevista ao Prime Video após a partida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

Gómez ainda reconheceu que busca evolução em outros aspectos do jogo.

"Estou melhorando pouco a pouco, mas sei que ainda preciso caprichar mais na finalização", disse.

Por fim, reforçou a importância da torcida.

"Essa vitória é para eles, que sempre nos apoiam, mesmo quando os resultados não vinham", concluiu Andrés Gómez.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Paysandu, no Mangueirão, pela quinta fase da Copa do Brasil.

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/04/2026 21:50 / atualizado em 18/04/2026 21:53
    SIGA
    x