Gabigol dispara contra arbitragem após cartão por reclamação

A tarde de domingo no Brasileirão é de um clássico entre paulistas e cariocas. Santos e Fluminense se encontram na Vila Belmiro, e durante o primeiro tempo, além do golaço marcado por Savarino, do Fluminense, Gabigol também foi personagem.

Apesar de ter marcado o gol que abriu o placar da partida diante do Fluminense, o atacante do Santos foi personagem por conta de um cartão amarelo por reclamação. O camisa 9 foi advertido pela arbitragem após sofrer uma falta de Bernal e se irritar com o jogador do Fluminense e com o árbitro Wilton Pereira Sampaio.

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Após o apito final do primeiro tempo, Gabigol falou sobre a situação que o gerou o cartão e a suspensão automática para a próxima partida do Santos. O atacante admitiu que subiu o tom da reclamação, mas que a arbitragem tem que entender a tensão de um jogo.

"Eu sofri uma falta muito dura e não posso chegar para o árbitro falando com toda calma. Pelo amor de Deus, Wilton. Dá licença, dá um amarelo para ele. A gente está em um jogo quente, querendo ganhar. Viemos de um jogo complicado na rodada passada e precisamos da vitória contra um adversário que é o quarto colocado do Brasileiro", iniciou Gabigol, que completou:

"Não tem como separar o calor do jogo com a razão dentro de campo. As coisas são assim. É difícil encontrar um jogador tão calmo, falando com educação o tempo todo. Eu concordo que não podemos falar com ele dessa forma, mas ele também tem que entender a gente. A gente não tem coração de gelo. Então ele pegou e me deu o cartão. E o que acontece? Estou fora do próximo jogo, e ele continua apitando", disse o atacante.

Com o cartão amarelo recebido, Gabigol está de fora da próxima partida do Santos no Brasileirão, fora de casa, no próximo sábado, dia 25, contra o Bahia, na Fonte Nova.