VAR aumentou tempo de bola e diminuiu impedimentos, mostra estudo da USP

Corinthians e Vasco se enfrentam em partida válida pela Copa do Brasil 2025 - (crédito: PETER LEONE/ ESTADÃO CONTEÚDO)

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) concluiu que a implementação do árbitro assistente de vídeo, o VAR, (conforme sigla em inglês, Video Assistant Referee), em diferentes ligas de futebol ao redor do mundo, aumentou o tempo de bola rolando durante os jogos e diminuiu impedimentos. A pesquisa foi feita em parceria com instituições nacionais e internacionais, com colaboração de universidades no Peru, Espírito Santo e Paraná.

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O estudo, publicado no International Journal of Sports Science & Coaching, buscou entender quais mudanças o VAR proporcionou ao futebol, especialmente no cenário nacional. Liderado pelo professor Bruno Bedo, da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, comparou estatísticas de 3.420 mil partidas da Série A do Brasileirão, entre 2015 e 2023. O VAR foi implementado no Brasil em 2017. No Campeonato Brasileiro, no entanto, apareceu em 2019.

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Em território brasileiro, foi apontada uma tendência também existente em outras grandes ligas do mundo, que é o aumento da duração das partidas, ou seja, o tempo em que a bola está, de fato, em jogo, e a partida está em andamento. Além disso, o levantamento apontou que o futebol verde-amarelo manteve certas características. Cartões, pênaltis e gols não tiveram mudanças significativas.

Dos 3.420 mil jogos, 1.520 mil ocorreram sem VAR (2015-2018) e 1.900 mil contaram com a presença da tecnologia (2019-2023). As estatísticas avaliadas pelo grupo de pesquisa incluem gols, impedimentos, pênaltis, cartões, faltas e tempo de jogo em cada um dos dois tempos regulares dos confrontos. Os dados foram cruzados com súmulas oficiais após coleta inicial via Interface de Programação de Aplicações (API). O método foi adotado para evitar duplicações e garantir confiabilidade.

Os principais pontos do estudo mostram que o VAR reduziu médias de impedimento de 3,2 para 2,8 por jogo, além de ter aumentado os tempos regulares das partidas em mais de dois minutos, o que foi classificado como "muito grande", estatisticamente falando.

Outras questões, como cartões amarelos e vermelhos, faltas e pênaltis e gols se mantiveram "praticamente estáveis". Isso sugere que o VAR não tenha alterado a conduta dos atletas ou o padrão de arbitragem, e confirma que a tecnologia funcione como corretivo de decisões específicas, "sem impactar o fluxo disciplinar ou ofensivo do jogo".

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Os achados do levantamento, se comparados a ligas como Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália), Premier League (Inglaterra) e La Liga (Espanha), seguem padrões similares. A partir disso, se faz possível concluir que o futebol jogado na primeira divisão nacional entre o período destacado segue tendências globais, mas mantém questões relacionadas a estilo de jogo e disciplina dos atletas.