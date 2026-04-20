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VAR aumentou tempo de bola e diminuiu impedimentos, mostra estudo da USP

Estudo realizado pela Universidade de São Paulo em diferentes campeonatos mostra que introdução do árbitro de vídeo no futebol alterou dinâmica do tempo em campo

Corinthians e Vasco se enfrentam em partida válida pela Copa do Brasil 2025 - (crédito: PETER LEONE/ ESTADÃO CONTEÚDO)
Corinthians e Vasco se enfrentam em partida válida pela Copa do Brasil 2025 - (crédito: PETER LEONE/ ESTADÃO CONTEÚDO)

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) concluiu que a implementação do árbitro assistente de vídeo, o VAR, (conforme sigla em inglês, Video Assistant Referee), em diferentes ligas de futebol ao redor do mundo, aumentou o tempo de bola rolando durante os jogos e diminuiu impedimentos. A pesquisa foi feita em parceria com instituições nacionais e internacionais, com colaboração de universidades no Peru, Espírito Santo e Paraná. 

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O estudo, publicado no International Journal of Sports Science & Coaching, buscou entender quais mudanças o VAR proporcionou ao futebol, especialmente no cenário nacional. Liderado pelo professor Bruno Bedo, da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, comparou estatísticas de 3.420 mil partidas da Série A do Brasileirão, entre 2015 e 2023. O VAR foi implementado no Brasil em 2017. No Campeonato Brasileiro, no entanto, apareceu em 2019. 

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Em território brasileiro, foi apontada uma tendência também existente em outras grandes ligas do mundo, que é o aumento da duração das partidas, ou seja, o tempo em que a bola está, de fato, em jogo, e a partida está em andamento. Além disso, o levantamento apontou que o futebol verde-amarelo manteve certas características. Cartões, pênaltis e gols não tiveram mudanças significativas.  

Dos 3.420 mil jogos, 1.520 mil ocorreram sem VAR (2015-2018) e 1.900 mil contaram com a presença da tecnologia (2019-2023). As estatísticas avaliadas pelo grupo de pesquisa incluem gols, impedimentos, pênaltis, cartões, faltas e tempo de jogo em cada um dos dois tempos regulares dos confrontos. Os dados foram cruzados com súmulas oficiais após coleta inicial via Interface de Programação de Aplicações (API). O método foi adotado para evitar duplicações e garantir confiabilidade. 

Os principais pontos do estudo mostram que o VAR reduziu médias de impedimento de 3,2 para 2,8 por jogo, além de ter aumentado os tempos regulares das partidas em mais de dois minutos, o que foi classificado como "muito grande", estatisticamente falando.  

Outras questões, como cartões amarelos e vermelhos, faltas e pênaltis e gols se mantiveram "praticamente estáveis". Isso sugere que o VAR não tenha alterado a conduta dos atletas ou o padrão de arbitragem, e confirma que a tecnologia funcione como corretivo de decisões específicas, "sem impactar o fluxo disciplinar ou ofensivo do jogo". 

Os achados do levantamento, se comparados a ligas como Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália), Premier League (Inglaterra) e La Liga (Espanha), seguem padrões similares. A partir disso, se faz possível concluir que o futebol jogado na primeira divisão nacional entre o período destacado segue tendências globais, mas mantém questões relacionadas a estilo de jogo e disciplina dos atletas. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/04/2026 12:05
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