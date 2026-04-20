Arrascaeta homenageia Oscar Schmidt e iguala Evaristo de Macedo

A vitória do Flamengo por 2 x 0 diante do Bahia, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, foi especial para o meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta. Afinal, terminou com um gol marcado digno de quebra de recorde, e, ainda uma homenagem ao ex-jogador de basquete e ex-atleta do time rubro-negro, Oscar Schmidt, morto na última sexta-feira (17/4).

Arrascaeta entrou em campo com a camisa 14, numeração com a qual fez história pelo Flamengo entre 2019 e dezembro de 2024, quando assumiu a 10. A volta às origens foi uma forma de homenagear Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores da história do basquete do time carioca e do mundo.

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Como não poderia deixar de ser, Arrascaeta abriu o placar, aos 16 minutos, com assistência de Pedro. Na comemoração, ele tirou a camisa e até recebeu cartão amarelo, mas não deixou de homenagear o "Mão Santa". Com a bola nas mãos, simulou um arremesso e apontou para numeração.

Veja a homenagem feita por Arrascaeta e Oscar Schmidt:

A comemoração do Arrascaeta homenageando o Oscar Schmidt! ??????????????????????

pic.twitter.com/otH2IkWiBf — DataFut (@DataFutebol) April 19, 2026

Na história do Flamengo

O gol, inclusive, foi o 104º de Arrascaeta pelo Flamengo. Dessa forma, ele igualou o lendário Evaristo de Macedo e entrou no top-20 dos maiores artilheiros da história do clube, levando o Maracanã "abaixo". O uruguaio, inclusive, é um dos maiores ídolos da história do Fla. Sem dúvidas. Além dos gols, ele é o terceiro maior garçom do clube, o estrangeiro com mais partida, além de ser recordista de títulos: 18, sem contar taças menores como Dérbi das Américas e Taça Guanabara. São 373 partidas pelo Fla. Portanto, está perto do 400º.

"Jogo era muito importante para nós. Continuamos na parte de cima da tabela. Aproveito para mandar um grande abraço para família e amigos de Oscar. Momento difícil. Pensei em algo para aumentar essa homenagem tão especial. Fiquei feliz de contribuir. Homenagear um fenômeno, como foi Oscar, não só na quadra, mas fora dela", comentou Arrascaeta, em entrevista ao "Premiere".