Filho diz que Oscar Schmidt lutava contra novo tumor desde 2025

A revelação foi de Felipe, filho do lendário jogador de basquete, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Oscar Schmidt, morto sexta-feira após uma parada cardiorrespiratória, lutou contra um novo tumor desde o ano passado e que o levou a uma terceira cirurgia. A revelação foi de Felipe, filho do lendário jogador de basquete, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

"Como vocês todos acompanharam, ele passou por duas cirurgias na cabeça, aqui passou por muitos anos de quimioterapia, rádio? O ano passado a gente descobriu uma nova massa, muito pequena, um tumor nível 4, grau 4. Já de imediato a gente decidiu operar, né, meu pai decidiu", disse Felipe.

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Segundo o filho, Oscar, que sofreu com o câncer desde 2011, ficou com muitas sequelas. "Desde então ele não voltou a ser mais muito o mesmo, por conta que a terceira operação foi do outro lado do cérebro, então o cérebro não conseguia muito compensar. Ele passou por algumas sequelas. Mas ele estava ali, ele estava muito presente."

Felipe revelou também todos os problemas pelos quais a família e principalmente a mulher Maria Cristina passou no período do tratamento. "Esse último ano foi muito difícil, principalmente para minha mãe, que sempre esteve do lado dele. Esse último ano foi muito forte para minha mãe."

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Apesar do sofrimento, Felipe disse que Oscar jamais se entregou. "Ele lutou demais, dava para ver que ele estava tentando. Só que essa é uma doença infeliz. Quando chega nesse nível a gente não tem como determinar o tempo e, infelizmente, ele veio a falecer sexta-feira."

Segundo Felipe, a decisão de uma despedida reservada foi da família para evitar maior desgaste emocional para Maria Cristina. "A piora do meu pai foi muito, muito drástica. Quando aconteceu, a gente se reuniu e viu o quanto minha mãe estava sofrendo. Pra ela ia ser muito mais difícil se expor assim e ter que passar por isso. Então foi uma decisão dela."