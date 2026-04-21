O ensaio do homem de aço para a maratona Brasília

A Maratona Brasília, promovida hoje, as partir de 5h30, em comemoração aos aniversários da capital do país e do Correio Braziliense, tem muita relevância para um atleta de alta performance. Alan Lima, de 47 anos, disputou mais de 11 Ironman na carreira. O corredor escolheu a prova de 5km como ensaio para mais um grande desafio: O Ironman 70.3 de Brasília neste sábado. Em geral, a competição para os homens de aço tem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida.

O carioca também é coach, professor de triatlo e pratica a modalidade há mais de 21 anos. Formado na Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro (EsEFEx), Alan começou a vida como militar e sempre teve aptidão por vários esportes. Ele se encontrou no triatlo.

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"A corrida sempre esteve presente na minha vida, porque há cinco anos eu fiz a transição de carreira. Eu era militar e deixei essa parte de lado para realmente virar treinador. Eu comecei a fazer triatlo em 2000. De lá para cá, eu nunca mais parei".

O atleta também conta sobre a importância da corrida para melhorar o desempenho no Ironman: "A corrida contempla a base para qualquer outro esporte", ensina.

Em relação a Maratonas, Alan fez apenas duas na vida. Inclusive, a primeira em Brasília. Ambas extremamente desafiadoras. Ele faz um comparativo entre a prova de 42km e as provas de Ironman das quais participou.

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"A maratona do Iron é uma maratona de sobrevivência. Você começa a corrida completamente esgotado, e por todo percurso você está sempre no seu limite, não tem como dosar. A maratona pura tem um conceito de controle muito grande, porque quando você começa de tanque cheio, você tem uma margem para negociar o ritmo e não queimar toda a energia antes de faltar gás no final. Então, a maratona solo é mais de estratégia, controle, rigor e performance nesse sentido", analisa.

O atleta também completa que disputou premiações antigamente, mas que agora o foco é disputar contra si mesmo e se superar cada vez mais.

Alan ressalta a dificuldade enfrentada em provas solos que não englobam o triatlo: "A maratona, os 5km que irei fazer ou todas essas provas de corrida são muito mais difíceis para mim. É igual às provas de ciclismo que eu participo ou provas de águas abertas, porque o triatleta tem uma compreensão física diferente. Ele é um cara mais ou menos em tudo e especialista em nada", observa.

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Por fim, Alan Lima fala sobre o impacto do esporte na vida: "A partir do momento que você é livre para escolher o que quer fazer, você tem uma visão mais clara daquilo que pode ou não ser de acordo com os seus novos objetivos. Então, a corrida, nesse sentido, é libertadora, porque ela contempla todos os aspectos de saúde como biomarcador, colesterol, nível de sistema imunológico e endócrino como um todo e tudo relacionado a esse ambiente fisiológico é regulado pela corrida, além da parte de endorfina e prazer que você percebe ao final da atividade. Então, eu acho que não consigo mais ver uma pessoa que seja plenamente feliz que não corra", ressalta o atleta.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima





