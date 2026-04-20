Ceilândia encara chave internacional na Libertadores de Beach Soccer

O futebol do Distrito Federal será representado pelo Ceilândia na disputa da Libertadores de Futebol de Praia. Entidade responsável pela organização da competição continental, a Conmebol sorteou, nesta segunda-feira (20/4), os três grupos da competição agendada entre 3 e 10 de maio em Vilha Velha, no Espíro Santo. O Gato caiu caiu na chave C, ao lado de rivais do Paraguai, da Colômbia e do Peru.

Expoente candango na modalidade, o Ceilândia herdou a vaga de convidado do Flamengo para jogar a Libertadores. Além do Gato Preto, o Brasil terá como participantes o Sampaio Corrêa, atual campeão da Supercopa do Brasil, disputada em dezembro no Distrito Federal, e o Vasco da Gama. Os cariocas são tetracampeões do torneio da Conmebol.

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A equipe do Distrito Federal terá pela frente um cenário internacional logo na fase inicial. O grupo reúne o paraguaio Sportivo Luqueño, o colombiano Guaviare BS e o peruano Academia Tito Drago. Os adversários tendem a colocar o Ceilândia diante de diferentes estilos dentro do futebol de areia sul-americano.

A competição continental contará com 12 clubes, divididos em três grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, com avanço reservado aos dois melhores de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados no geral. A fase decisiva será disputada em formato eliminatório até a definição do campeão, além de confrontos para as demais posições. Toda a competição ocorrerá em sequência única de jogos na cidade capixaba.

A presença do Ceilândia reforça o alcance do futebol do Distrito Federal também no cenário do beach soccer. A participação continental do vice-campeão da Supercopa do Brasil amplia visibilidade da modalidade e coloca o clube em contato com adversários tradicionais de diferentes países. A expectativa gira em torno de campanha competitiva. O desempenho na fase de grupos será determinante para projetar o papel do time dentro do torneio sul-americano.

Grupos da Libertadores

Grupo A

Vasco

Guaicamacuto-VEN

Dávila FC-CHI

Argentino-ARG

Grupo B

Sampaio Corrêa

Deportivo Salud-BOL

Sportivo Cerrito-URU

Playas FC-EQU

Grupo C

Sportivo Luqueño-PAR

Guaviare BS-COL

Academia Tito Drago-PER

Ceilândia

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