Botafogo vai à Justiça e pede suspensão dos poderes políticos da Eagle Bidco

Em meio a um pedido de recuperação judicial, o SAF do Botafogo tentou também suspender os poderes políticos da Eagle Bidco na Justiça do Rio de Janeiro. O caso está na 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. O tribunal, no entanto, adiou a decisão sobre a demanda do Glorioso. A informação é do site "ge".

Nesta quarta-feira (22), o juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima tratou o pedido como uma "medida de gravidade extrema". Ele determinou que a Eagle Bidco, acionária majoritária do próprio Alvinegro, seja intimada com base no contraditório do artigo sétimo do Código de Processo Civil. O texto, na prática, garante tratamento igualitário a todas as partes interessadas. O magistrado quer, então, ouvir o que a empresa tem a dizer, antes de uma sentença.

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No mesmo despacho, o juiz, aliás, acatou o pedido que trava rescisões unilaterais de jogadores do elenco do Botafogo. Sob administração judicial da Cork Gully na Inglaterra, a Eagle Bidco terá, agora, cinco dias para se manifestar.

A petição do Botafogo

A SAF do Botafogo sustenta, na petição inicial, que não há "qualquer necessidade de nomeação de gestor judicial, apenas a suspensão dos direitos políticos da Eagle Bidco".

O Botafogo afirma que pretende evitar que "a Eagle Bidco, por meio da Ares, se utilize do seu poder de voto para impedir qualquer medida que tenha por finalidade a preservação da SAF".

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"No dia 17 de abril, a Eagle Bidco enviou notificação à SAF Botafogo informando que ‘desautoriza qualquer medida relativa a um potencial pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da SAF’. A iniciativa apenas confirma o que se afirma neste pedido cautelar: a Eagle Bidco e a Ares teriam seus interesses voltados à satisfação de seus créditos impactados com um possível pedido recuperacional. Por isso, se utilizarão do direito de voto para travar as medidas adotadas pela SAF Botafogo para sua reestruturação", sustenta trecho.

Nova convocação da AGE

Em meio à grave crise financeira e imbróglio societário do Botafogo, John Textor, controlador do futebol alvinegro e outrora diretor da Eagle Bidco convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a última segunda-feira (20). Dono de 10% da fatia da SAF, o associativo não compareceu. A nova convocação será no dia 27, na próxima semana. Em pauta, a aprovação ou não de um aporte de R$ 125 milhões atrelado à diluição das ações.