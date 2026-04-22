NBB: Brasília vence Caxias no Nilson Nelson e abre vantagem nos playoffs

O Brasília Basquete venceu o Caxias do Sul por 73 x 64 no Ginásio Nilson Nelson, na noite desta quarta-feira (22/4). A partida foi a primeira da série das oitavas de final contra os sulistas no Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo dois e três serão na casa dos visitantes, em caso de derrota, a franquia do DF volta para a capital para decidir em casa. Avança para as quartas quem vencer três jogos primeiro.



O cestinha da partida foi o pivô Paulichi com 26 pontos. Do lado dos visitantes quem mais marcou foi o ala americano Shamell Jasmine, com 15 anotados. O próximo jogo da série será neste sábado (25/4), no Ginásio Sesi, às 17h.



“Eles tiveram quarta melhor defesa do campeonato. A gente sabia que seria um jogo difícil, tem muitos jogadores experientes, estão acostumados a jogar jogos difíceis, play-off. A gente fez essa parte que era ganhar em casa. Agora a gente vai para lá, obviamente, com intenção de ganhar os dois jogos, mas não podemos dar um passe maior que a perna, temos que jogar cada jogo, como se fosse como se fosse o primeiro, como se estivesse zero a zero. Com isso, a gente vai conseguir ganhar o primeiro e depois do segundo lá”, vislumbrou o pivô Paulichi.



A atmosfera no Ginásio Nilson Nelson já entregava o que estava por vir, era noite de playoffs. Antes mesmo da bola subir, o clima de decisão era claro, e o Brasília não decepcionou a torcida. Logo no primeiro lance, Brunão incendiou o ginásio com uma grande enterrada, ditando o ritmo da partida. Mantendo a intensidade alta, a franquia do DF dominou as ações e abriu 10 pontos de vantagem, forçando o Caxias a pedir tempo para tentar conter o ânimo dos donos da casa. Apesar das tentativas de ajuste dos visitantes, o primeiro quarto terminou em 23 a 15 para os extraterrestres. O destaque dos dez minutos iniciais foi o ala/armador Buiú, cestinha com 11 pontos.

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No segundo quarto o desenho da partida mudou. O Caxias retornou para quadra com uma postura mais agressiva e, sob a liderança do ala norte-americano Shamell, autor de sete pontos na parcial, encostou no marcador. O Brasília tentou sustentar a vantagem construída no início, mas a queda de rendimento pesou contra os mandantes. Sem diminuir a intensidade, o time gaúcho consolidou a virada e foi para o vestiário com a vantagem.



Após o intervalo, o Brasília retomou o ritmo da etapa inicial. Logo no primeiro lance, os extraterrestres recuperaram a dianteira no placar e reencontraram o melhor basquete. Entretanto, o Caxias oferecia resistência, impedindo que os mandantes se distanciassem no marcador. Dessa forma, com uma atuação inspirada de Paulichi, com seis pontos no período, o Brasília venceu o terceiro quarto por 53 a 50.



Nos dez minutos finais, o equilíbrio persistia e o placar seguia estagnado. Com os garrafões congestionados, ambas as equipes passaram a apostar nos arremesso de três como única alternativa de pontuação. Ao notar a queda de rendimento de seu elenco, o técnico Dedé Barbosa parou o jogo para reorganizar a estratégia. A conversa surtiu efeito e os extraterrestres encontraram o caminho da cesta e, com uma atuação coletiva de gala, os mandantes fecharam o jogo em 74 X 63.

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*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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