Caio Bonfim e tributo a Oscar marcam abertura do CBC Expo 2026

Campinas (SP) — O simbolismo encontrou espaço logo na largada do CBC & Clubes Expo 2026. Na tarde desta quarta-feira (22/4), a cidade de Campinas recebeu a abertura do evento com uma combinação entre memória e projeção de futuro do esporte, marcada pela homenagem a Oscar Schmidt, lenda do basquete falecida na última sexta-feira (17/4), e a presença do brasiliense Caio Bonfim em um dos painéis mais aguardados da programação.

A realização do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) abriu a agenda dentro do Fórum Nacional de Formação Esportiva, reunindo dirigentes, atletas e especialistas em um ambiente voltado ao desenvolvimento estrutural do esporte nacional. A circulação entre estandes e áreas de ativação reforçou a proposta de integração entre clubes, projetos e iniciativas voltadas à formação e à gestão esportiva.

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O início das atividades ganhou um tom de reverência com o tributo a Oscar Schmidt. O reconhecimento destacou a dimensão construída pelo maior nome do basquete brasileiro no cenário internacional, além do impacto direto no fortalecimento da modalidade no país. O momento trouxe ao evento uma atmosfera de reflexão sobre legado e continuidade dentro do esporte.

Na sequência, o palco recebeu Hortência e Magic Paula, outras referências da bola laranja no Brasil e no mundo, no painel “Apesar das diferenças, sempre juntas”, com mediação da jornalista Glenda Kozlowski. As ex-atletas revisitaram trajetórias até o topo do basquete brasileiro, destacando desafios enfrentados ao longo da carreira e avanços na construção de espaço para mulheres no esporte.



Caio Bonfim das pistas para o palco: multimedalhista é inspiração para atletas e dirigentes (foto: Divulgação/CBC)

Protagonismo candango



O momento mais aguardado do dia ganhou forma no painel “Histórias e Conquistas Esportivas”, com a presença do marchador Caio Bonfim, da saltadora Maurren Maggi e do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, todos medalhistas olímpicos. A conversa abordou ciclos de preparação, experiências em grandes competições e caminhos percorridos no alto rendimento, com destaque para a troca direta entre atletas de diferentes gerações.



“Aqui há uma diversidade grande de participantes e isso amplia as possibilidades de troca. Conversei com pessoas que estão participando pela primeira vez, o que mostra o alcance do evento. Esse ambiente permite entender o que está sendo desenvolvido no esporte brasileiro e favorece a criação de parcerias entre entidades e atletas, o que contribui para o fortalecimento e a sustentabilidade do esporte olímpico”, destacou Vanderlei Cordeiro de Lima.

Gestão e conexões

A programação também abriu espaço para discussões sobre organização de grandes eventos esportivos, com o painel conduzido por Ivan Martinho, presidente da World Surf League (WSL) na América Latina. A abordagem passou por planejamento estratégico, captação de recursos e impacto econômico, pontos considerados essenciais para a consolidação de eventos no cenário esportivo.



“A realização de grandes eventos esportivos exige cada vez mais integração entre diferentes áreas, desde o planejamento estratégico até a entrega de experiências relevantes para o público. No caso da WSL, buscamos conectar esporte, entretenimento e impacto econômico para as regiões que recebem nossas etapas, sempre com foco em inovação e sustentabilidade”, destacou Ivan Martinho.



O presidente do CBC, Paulo Maciel, reforçou o alcance do encontro logo na abertura da programação. “É uma grande satisfação iniciar mais uma edição do Fórum Nacional de Formação Esportiva e CBC & Clubes EXPO 2026. Reunimos em Campinas mais de 100 clubes expositores e participantes de clubes de todas as regiões do país, além de importantes autoridades do esporte, ídolos e amantes do esporte nacional e mundial. Para o CBC, é um orgulho promover este encontro, que fortalece a formação de atletas, impulsiona a gestão esportiva e conecta ainda mais a rede esportiva brasileira", avaliou.



A programação do CBC & Clubes Expo 2026 segue até sábado (25/4), no Royal Palm Hall, em Campinas, com novos painéis e ativações voltadas ao fortalecimento do esporte nacional. Nesta quinta-feira (23/4), o evento de gestão esportiva recebe novas lendas do esporte. O velejador Robert Scheidt abre o dia, às 14h. Entre dirigentes de destaque, estão previstas as presenças de Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo.

Programação



Quinta-feira (23/4)

14h – “Se perder o leme, nunca perder o rumo”, com Robert Scheidt

15h – Apresentação do relatório de gestão, com Diogo Tonietti

16h – Abertura oficial

16h30 – “Reforma Tributária: Impacto para os Clubes Sociais Esportivos”, com Luiz Eduardo Baptista, Marco La Porta e Arialdo Boscolo

17h30 – Lançamento do Projeto Centro de Excelência

18h – Homenagem aos Embaixadores CBC



Sexta-feira (24/4)

13h30 – “Estratégias de Captação de Recursos Públicos e Privados”, com Ricardo Sdei, Fernanda Fingerl e Bruno Queiroz

15h – Eterniza CBC: Momento Vôlei, com Marcelo Negrão, Paulão, Maurício Lima e Rodrigão

16h – “Transição de carreira”, com Giovane Gávio, Bruninho e André Heller

17h – “Valores do esporte aplicados à vida, trabalho e performance”, com Gustavo Borges



Sábado (25/4)

14h – “Gestão ganha jogo”, com Giba

15h – Sessão de vídeos Mérito Esportivo FENACLUBES

16h – “História, conquistas e legado do esporte”, com Marquinhos Xavier e Clovis Tramontina

17h – “Os impactos da multiplataforma no esporte brasileiro”, com João Paulo Kinker, Rafael Plastina, Alvaro José e Alvaro Cotta



Local: Royal Palm Hall – Campinas (SP)



*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)