Cuca confirma ausência de Neymar contra o Bahia: "Quero ele na Argentina"

Cuca diz que Neymar será desfalque no Santos contra o Bahia - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O técnico Cuca confirmou que Neymar não estará em campo no duelo contra o Bahia, neste sábado (25/4), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após atuar nas últimas quatro partidas, todas na Vila Belmiro, o camisa 10 será preservado visando melhores condições físicas para o compromisso seguinte, considerado decisivo.

"O Neymar tem feito média boa em arranques, distância em velocidade. Em quilômetros. (Contra o Coritiba) Foi um pouco abaixo, acho que pela sequência, não tem quem aguente, além da carga emocional. Sábado é um jogo diferente. Não dá tempo de descanso. Ele sábado não vai jogar. Para ter condição melhor na Argentina, que é um jogo decisivo para nós", explicou o treinador.

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Contudo, mesmo sem conseguir ser decisivo no empate sem gols contra o Coritiba, pela Copa do Brasil, Neymar recebeu respaldo do comandante. Aliás, Cuca destacou o contexto coletivo e evitou individualizar a responsabilidade pelo momento da equipe.

"Ele também está vivendo a turbulência da equipe, também está sentindo. A gente não pode direcionar a culpa do mau resultado a ele. Precisamos dividir em pedaços iguais e o maior do técnico. Não consigo ver essa situação de buscarem mais ele. Buscam porque ele acha o passe. Hoje, já não foi tão competitivo quanto nos outros jogos. Mas tem coisas boas. Neymar, o dia que jogar igual aos demais, é cobrado. Normal pelo potencial que tem", afirmou.

Além de Neymar, treinador analisa Santos

Ao analisar a fase do time, o treinador reconheceu a queda nos resultados, mas ponderou sobre o desempenho apresentado dentro de campo.

"Os resultados foram muito ruins, os jogos não. O que vale no futebol, são resultados. Saímos num déficit, com quatro jogos fora de casa. Vamos ver como nosso time se comporta fora de casa. É natural dentro do quadro que vivenciamos aqui, tantas perdas de gol, escolhas erradas, a autoestima baixa, as coisas naturais já são forçadas", avaliou.

Além disso, Cuca também projetou a sequência da temporada e reforçou a necessidade de reação imediata.

"O adversário está vivendo um momento oposto. Não são palavras, são atitudes e vitórias. Mas agora temos a condição de buscar fora de casa e elevar a moral. Do torcedor, também. As cobranças acontecem. São super válidas, cabe a nós encontrara a fórmula para poder vencer" completou.

Outras resposta de Cuca

O que teve de positivo?

"Não tomar gol já foi produtivo. Tiveram chances claras em dois erros nossos, zona perigosa no campo. Mas tivemos chances para fazer, também. Foi um jogo equilibrado. Nós melhores no primeiro tempo e depois equilibrou. Fica aberto para a segunda partida em Curitiba."

Ausência de Brazão

"Prestamos nossas condolências. Ele já estava sofrendo com o pai internado em estado crítico. Isso mexe muito com o emocional do jogador. Acabou sendo dispensado. Mas Diógenes está bem trabalhado e preparado. Trouxe o Arzul porque é da casa, todo mundo gosta, vem para somar."

Gabigol e Neymar juntos

"Gabigol e Neymar podem jogar juntos, mas é um mecanismo a ser ajustado. Conversei com os dois como converso com todos. Time espaçado vai ter dificuldade para estar sendo equilibrado, com linhas ajustadas, você pode jogar com os melhores. Cabe a mim, ajustar para jogar com os melhores. Não precisam ser marcadores, mas precisam passar linha e diminuir espaços."