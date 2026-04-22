Após um mês de espera, Millán faz sua estreia pelo Fluminense na Copa do Brasil

O torcedor do Fluminense finalmente verá Julián Millán em campo. Contratado há mais de um mês, o zagueiro colombiano faz sua estreia oficial nesta quinta-feira (23), contra o Operário-PR, pela quinta fase da Copa do Brasil. A entrada do defensor faz parte de uma ampla estratégia de rodízio da comissão técnica liderada por Luis Zubeldía, que optou por preservar peças fundamentais devido ao desgaste físico e à maratona de viagens que inclui decisões na Libertadores.

A zaga tricolor em Ponta Grossa será formada inteiramente por reservas, com Ignácio acompanhando Millán no miolo, enquanto Samuel Xavier e Renê ocupam as laterais. A decisão de lançar o colombiano agora atende à necessidade de dar ritmo de jogo ao atleta e, simultaneamente, descansar os titulares para os confrontos continentais. Savarino, um dos destaques da temporada, sequer viajou para o Paraná após sentir câimbras contra o Santos, assim como o volante Bernal, que também permaneceu no Rio de Janeiro.

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Retornos importantes e dúvidas no ataque do Fluminense

Apesar das ausências, Zubeldía conta com os retornos de Martinelli e Canobbio, que cumpriram suspensão no Brasileirão e estão descansados para o duelo nacional. O treinador, no entanto, mantém mistério sobre a estrutura tática e só confirmará os onze iniciais na preleção.

Durante os treinamentos no CT Carlos Castilho, ele testou formações com três volantes e variações no comando de ataque, alternando entre a experiência de John Kennedy e a velocidade de Castillo.

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Gerenciamento de elenco sob pressão

Assim sendo, com o departamento médico ocupado por nomes como Lucho Acosta e Nonato, o Fluminense precisa ser cirúrgico na gestão de energia. A meta de Zubeldía é construir um resultado positivo fora de casa para ter margem de manobra no jogo de volta e seguir administrando o tempo de jogo dos pilares da equipe.

Por fim, a estreia de Millán surge como o teste de fogo para a profundidade do elenco tricolor, que divide atenções em três competições simultâneas neste primeiro semestre de 2026.

Escalação provável: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Alisson); Serna, Canobbio e Castillo (John Kennedy).



