Hortência e Magic Paula reverenciam Oscar Schmidt em abertura do CBC Expo

Campinas (SP) — Entre memórias e emoção, o primeiro dia do CBC & Clubes Expo 2026 ganhou um dos momentos mais marcantes logo na abertura da programação. Na tarde desta quarta-feira (22/4), em Campinas, Hortência e Magic Paula, lendas do basquete nacional, transformaram o evento em um espaço de reverência ao legado de outro grande nome da bola laranja no país: Oscar Schmidt. Com relatos que extrapolaram o jogo, as protagonistas do painel “Apesar das diferenças, sempre juntas” ressaltaram a trajetória do Mão Santa, morto na sexta-feira (17/4), aos 66 anos, no esporte e na vida.

Referências absolutas de uma geração responsável por colocar o basquete feminino brasileiro no cenário mundial, Hortência e Paula carregam no currículo títulos expressivos, medalhas olímpicas, pan-americanas e papel central na consolidação da modalidade no país. Em Campinas, a participação no encontro promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) trouxe não apenas reflexão sobre carreira, mas também um resgate afetivo de histórias compartilhadas com um dos maiores nomes do esporte nacional.

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“Ele é da mesma geração que a nossa. É um cara que exalava brasilidade, garra e determinação. O maior exemplo dele nem era dentro da quadra. Era fora. Os valores familiares eram muito importantes. Como ele respeitava família e a mulher dele. Toda vez que falo do Oscar, falo muito da Maria Cristina. Não é fácil ser casada com um atleta que viaja, não tem final de semana. E ela estava o tempo todo pegando bola para ele. Ela foi uma das grandes responsáveis de o Oscar entrar na quadra tranquilo. Ela era a maior incentividora dele", destacou, rendendo homenagens à esposa do Mão Santa.

Hortência também compartilhou a importância da amizade construída com Oscar desde os tempos de quadra. Referência da modalidade no Brasil, a dupla conviveu com proximidade na vida pessoal ao longo dos anos. "Tive uma relação muito forte com ele. De todos (os atletas), foi o que eu mais levei para a minha vida, essa relação fora das quadras foi com o Oscar", relembrou a Rainha do Basquete.

Magic Paula seguiu a mesma linha de reconhecimento. “É inegável e indiscutível. Nós vamos ficar falando do Oscar que brigava porque os jogadores da NBA não vinham vestir a camisa do Brasil. Ele representou isso muito forte. Ele era muito autentico. Falava o que tinha que falar, cobrava o que ele queria e foi um cara que é reverenciado onde é o nosso farol na modalidade, os Estados Unidos, no mundo inteiro. Os caras tinham adoração por ele”, citou.

A manifestação das duas lendas reforçou o peso simbólico do momento vivido no CBC & Clubes Expo 2026, onde passado e presente se cruzam em um ambiente de troca, aprendizado e valorização de trajetórias que ajudaram a moldar o esporte brasileiro.

*O repórter viajou a convite do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

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