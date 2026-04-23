Lesão encerra temporada de Éder Militão e é mais uma preocupação para a Copa

No último fim de semana, Éder Militão deixou o campo machucado ao correr em direção à bola para um chute a gol na vitória do Real Madrid por 2 x 1 contra o Alavés - (crédito: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

A 49 dias da Copa do Mundo, a bruxa continua solta na Seleção Brasileira. Depois de perder Rodrygo e do risco iminente de não contar com o xodó Estêvão na América do Norte, o técnico Carlo Ancelotti teve outra péssima notícia nesta quinta-feira.



Favorito a titular na lateral direita, o versátil zagueiro Éder Militão não jogará mais nesta temporada pelo Real Madrid. O diagnóstico do clube espanhol é preocupante. Segundo o diário Marca, o beque sofreu lesão no músculo bíceps femoral, uma contusão comum em esportes de alta velocidade com demanda por sprints.

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No último fim de semana, Éder Militão deixou o campo machucado ao correr em direção à bola para um chute a gol na vitória do Real Madrid por 2 x 1 contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol. Era o quinto jogo dele depois da parar por três meses por causa de uma contusão em dezembro do ano passado em um duelo com o Celta.

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"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", disse o Real Madrid, em comunicado.



Éder Militão pode ser a terceira baixa do Brasil entre os jogadores considerados titulares de Carlo Ancelotti antes do anúncio da convocação final em 18 de maio. Rodrygo está fora da Copa do Mundo. Estêvão depende de exames aprofundados para saber se há tempo de recuperação até a estreia contra Marrocos, em 13 de junho, ou para a fase eliminatória da competição. Éder Militão é a nova preocupação.



O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo. Os adversários são Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Além de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, há preocupação com o excesso de lesões de Raphinha e do goleiro Alisson na temporada europeia. Bruno Guimarães também voltou recentemente ao Newcastle após um período de molho.