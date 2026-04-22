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O que se sabe sobre lesão que pode deixar Estevão fora da Copa

Jogador do Chelsea sofreu uma lesão de grau 4 na coxa direita

A previsão mínima para a recuperação de Estevão é de aproximadamente três meses - (crédito: GLYN KIRK / AFP)
A previsão mínima para a recuperação de Estevão é de aproximadamente três meses - (crédito: GLYN KIRK / AFP)

Forte candidato a uma das 26 vagas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, O atacante Estevão, do Chelsea, está correndo um sério risco de ficar de fora do torneio. Ele sofreu uma grave lesão na coxa direita, durante uma partida contra o Manchester United, onde o clube londrino perdeu por 1x0.

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Estevão passou pelos médicos, que classificaram a lesão do jogador como um problema muscular de “grau 4”, com um tempo de recuperação mínimo avaliado em três meses. A data prazo para a melhora da condição física do jogador conflita om a data de estreia da Seleção Brasileira (13/7), deixando Estevão praticamente fora da Copa.

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A lesão muscular na coxa aconteceu após o jogador tentar dar uma arrancada, chegando a fazer uma finalização, mas caindo no chão lesionado logo em seguida e fazendo sinal para o atendimento médico. Esse tipo de lesão (grau 4) consiste no rompimento da maior parte das fibras musculares. É a classificação mais grave deste tipo de lesão.

Como Estevão sofreu a lesão pelo Chelsea, a Seleção Brasileira não pode precipitar informações sobre as condições do jogador. Ele realizou os exames na Inglaterra, onde também está sendo supervisionado por profissionais.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

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Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 22/04/2026 15:20 / atualizado em 22/04/2026 15:25
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