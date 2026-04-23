Ronaldinho Gaúcho opina sobre ida de Neymar à Copa

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho deu seu palpite sobre a participação, ou não, de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Com o assunto em alta, o eterno R10 falou sobre o "amigo" – como ele mesmo o alcunhou -, revelando se o convocaria ao Mundial, que começa em junho. Para Ronaldinho, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (23/4) pelo "ge", sua torcida é pela convocação do craque. No entanto, admite que a escolha do técnico Carlo Ancelotti deverá ser respeitada.

"A gente não sabe a cabeça do treinador (Carlo Ancelotti). Ele tem os planos dele. Eu, particularmente, sou amigo e acho que é um dos maiores talentos do futebol mundial. Torço para que ele vá porque acho que pode ajudar muito, mas isso é uma decisão do treinador e a gente tem que respeitar", revelou.

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Vai torcer muito, R10?

Sobre a Seleção Brasileira em si, aliás, o campeão do Mundo em 2002 afirmou estar otimista. Ele declarou que estará firme na torcida pelo hexacampeonato nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Vejo o Brasil muito bem. Tem grandes jogadores e estamos na torcida para que faça uma boa preparação, para que chegue bem. Como torcedor, fã número um, vou estar lá torcendo muito", afirmou.

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Depois, dia 19, é a vez de encarar o Haiti, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Por fim, a Canarinho se despede do Grupo C ao enfrentar a Escócia, pela terceira rodada, dia 24, às 19h. Tal confronto se dará no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.