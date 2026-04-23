Fator casa impulsiona brasilienses no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Brasilienses brilham em mais um dia do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia sediado na capital federal - (crédito: Patricy Albuquerque)

Está dando praia no Distrito Federal, mais especificamente no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, com a realização do Circuito Brasileiro de Vôlei da categoria. Até domingo (26/4), Brasília assiste aos principais jogadores do país nas areias, com entrada gratuita. No segundo dia de competições, nesta quinta-feira (23/4), pratas da casa fizeram a alegria da torcida.

Baiano de certidão e brasiliense de coração, Felipe Alves, sétimo colocado do ranking brasileiro, formou dupla com o paraibano Vitor Felipe e venceu o par formado pelos cariocas João Pedro e Lucas Sampaio, por 2 sets a 1, no tie-break (parciais de 21/16, 12/21 e 15/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Felipe, competir em um evento desse porte e com apoio da torcida é especial. "O número da minha camisa tem um número importante para mim, o 17, pois foi em 2017 que cheguei a Brasília. É uma curiosidade. Carrego isso porque foi o início da minha vida no vôlei de praia, e eu só tenho gratidão por tudo. Sou natural da Bahia, mas fui adotado por Brasília", declarou o atleta.

Leia também: Presidente da CBV celebra Brasília como capital do vôlei

Felipe tem uma espécie de padrinho no vôlei de praia, o campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, Bruno Schmidt. "Se não fosse por uma frase do Bruno para mim, provavelmente eu não estaria aqui como atleta hoje. O Bruno é o mágico, é um cara que conquistou tudo com muita raça, muita estratégia e muita técnica. Eu acho que o vôlei de praia nacional e mundial agradece por ter tido ele como jogador", destacou.

Os brasilienses seguem vivos na competição e terão mais desafios pela frente no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Felipe Alves e Vitor Felipe terão Oscar Guimarães e Lucas Elbert como adversários pela segunda rodada da fase de grupos. A dupla de Gabriel Santiago e Johann Dohmann disputará contra Arthur Mariano e Adrielson Emanuel.

Nascido e criado na Asa Norte, Gabriel Santiago uniu forças com o carioca Johann Dohmann e venceu o dueto formado pelo baiano Pedro Joaquim e pelo capixaba Lucas Sotelle, por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/17). Santiago também exaltou a relação com Bruno Schmidt.

"Em Brasília, temos três grandes referências no vôlei de praia: o Bruno Schmidt, o Harley Marques, campeão mundial, e o Léo Vieira. Sou amigo do Bruno. Eu estava presente quando ele foi campeão olímpico no Rio e, de vez em quando, peço algumas dicas para ele. Posso afirmar que, acima de tudo, ele é um bom mentor", compartilhou.

Campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2023 com a Seleção Brasileira, da Superliga 2024/2025 e do Mundial de Clubes de 2024 pelo Sada Cruzeiro nas quadras, o levantador Matheus Brasília prestigiou o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e expressou gratidão pela capital federal.

"É muito gostoso falar sobre isso, pois comecei a jogar bola em Brasília. O apelido não é à toa. É muito bacana (um torneio desse porte), porque somos carentes de esportes de alto rendimento. Porém, o vôlei está crescendo cada vez mais. Amo Brasília de paixão e, quando me aposentar, voltarei para cá, pois aqui é o meu lugar", discursa.

Duda e Ana Patrícia brilham

Nos jogos pela manhã, a dupla medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Duda e Ana Patrícia, também marcou presença na capital. A estreia foi com vitória no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A partida contra Alê e Jullia teve placar confortável de 2 sets a 0 (parciais de 21/14 e 21/17). O próximo jogo delas será nesta sexta (24/4), contra a dupla Rosimeire Lima e Andrezza Chagas.

Capital do vôlei

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é o primeiro da série de grandes eventos do Brasil e tem ingressos gratuitos mediante resgate na plataforma Sympla. Ao fim da competição nacional, no domingo (26/4), a nata do cenário mundial entra em cartaz com o Elite 16, de 29 de abril a 3 de maio, também no Parque da Cidade. Em junho, a Liga das Nações de Vôlei indoor desembarca na capital federal com as etapas feminina (dos dias 3 a 7) e masculina (10 a 14/6).

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Revista do Correio Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos Esportes Santiago Bernabéu transforma gramado em saibro para receber astros do tênis

Santiago Bernabéu transforma gramado em saibro para receber astros do tênis Mundo O caso incomum da colombiana que ficou grávida de dois homens ao mesmo tempo

O caso incomum da colombiana que ficou grávida de dois homens ao mesmo tempo Educação básica MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras

MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras Brasil Represa Três Marias chega a nível máximo sem abrir as comportas

Represa Três Marias chega a nível máximo sem abrir as comportas Política Lula vai a São Paulo nesta quinta para cirurgia na cabeça

Lula vai a São Paulo nesta quinta para cirurgia na cabeça Política Prefeito acusado de ameaçar ex usava drone e servidores para vigiá-la

Prefeito acusado de ameaçar ex usava drone e servidores para vigiá-la Revista do Correio 5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026 Flipar Corujas são associadas à sorte, mas também ao mistério e à morte