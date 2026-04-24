Carlos Alcaraz desiste de jogar Roland Garros devido a lesão no pulso

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número dois do mundo, anunciou por meio de suas redes sociais, nesta sexta-feira (24/4) que está fora do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros, Grand Slam realizado no saibro de Paris, devido a uma lesão no pulso. O problema físico ocorreu no ATP 500 de Barcelona e já havia forçado o atleta a desistir do Masters 1000 de Madri, iniciado na última segunda-feira.

“Após os resultados dos testes realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participarmos do Master Mil de Roma e Roland Garros, agora estamos aguardando avaliar a evolução para decidir quando voltaremos às quadras. É um momento difícil para mim, mas tenho certeza que sairemos daqui mais fortes”, afirmou Alcaraz, em pronunciamento via redes sociais.

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O espanhol de 22 anos entraria em quadra para defender seus títulos tanto em , tendo superado o italiano Jannik Sinner em ambas as finais anteriores. Atual bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025), Alcaraz deve ver a distância para Sinner no ranking da ATP aumentar, a depender do desempenho do italiano nas próximas semanas.

Após conquistar o Australian Open em fevereiro, Alcaraz enfrentou uma fase turbulenta na temporada, marcada por forte desgaste mental. O calendário do saibro segue agora sem o espanhol, o Masters 1000 de Roma começa na primeira semana de maio, enquanto Roland Garros terá início no dia 18 de maio, com a grande final marcada para 7 de junho.



Supervisão de Marcos Paulo Lima

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