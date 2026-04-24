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Brasília recebe elite do triatlo mundial para o circuito Ironman

Atletas encaram os desafios da natação, ciclismo e corrida em meio à arquitetura icônica e ao clima desafiador do Planalto Central. Ex-centroavante de Série A, Rafael Moura é uma das atrações

Rafael Moura, agora, vive a realidade de ser um triatleta - (crédito: Reprodução/ Instagram)
Rafael Moura, agora, vive a realidade de ser um triatleta - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Brasília se prepara para receber mais uma edição do Ironman 70.3, na manhã deste domingo (26/4), no Pontão do Lago Sul. A competição conta com ciclismo, natação e corrida, além de exigir um fôlego de aço dos participantes. Um dos competidores é o ex-jogador Rafael Moura, que teve passagens por clubes como Corinthians, Fluminense, Internacional e Goiás. 

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O "He-Man" dos gramados agora encara novos tipos de desafios, especialmente depois de ter pendurado as chuteiras. Pela primeira vez, afirma ter feito um ciclo de preparação 100% focado na prova. "Treinei forte para conseguir fazer aqui um sub-5 e, tomara Deus, que corra tudo certo para tentar pleitear uma vaga para o Mundial, que é o meu grande sonho", compartilha.

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A transição do campo para o asfalto e a água exigiu adaptações profundas. "No futebol, sempre fui muito mais explosivo; eram tiros curtos, pequenas distâncias, e aqui tudo sempre é longo, com paciência. Digamos que a minha versão de triatleta é um cara muito mais comedido, sabendo das limitações e se esforçando por cada segundo", explica.

O atleta destaca que agora vive a modalidade de forma profissional, superando a fase inicial de "brincadeira" para vivenciar o circuito de 2026 de forma plena e feliz.

A busca pela vitória 

Entre outros atletas, o favoritismo recai sobre nomes experientes como o de Reinaldo Colucci. Com uma ligação afetiva com a capital federal — onde reside a família de sua esposa —, ele vai para a prova confiante. "Estou bem treinado. Brasília é a minha segunda casa. Estou certo de que disputo a vitória no domingo", destaca o triatleta.

Para ele, o maior desafio estratégico em Brasília é o ritmo frenético do percurso. "A característica que mais chamou a atenção realmente foi a velocidade da prova, uma prova muito, muito rápida. Tentar desenvolver esses ritmos, essas velocidades no treino, acho que foi o maior desafio", explica, alertando para o fator psicológico. "O maior desafio realmente é não se empolgar muito com a torcida e fazer o ritmo que está treinado."

Reinaldo Colucci é uma das maiores lendas do triatlo brasileiro
Reinaldo Colucci é uma das maiores lendas do triatlo brasileiro (foto: Divulgação)

O argentino Luciano Taccone, veterano com mais de 20 anos de esporte, também integra o pelotão de elite e projeta uma disputa acirrada. Para ele, a essência do Ironman vai além dos números. "O desafio é sempre poder entregar o melhor e conseguir competir até o final da prova. O prazer da modalidade está no desafio constante de querer melhorar em cada prova", finaliza.

O argentino Luciano Taccone está há duas décadas no esporte
O argentino Luciano Taccone está há duas décadas no esporte (foto: Reprodução/ Instagram)

Saiba Mais

  • O argentino Luciano Taccone está há duas décadas no esporte
    O argentino Luciano Taccone está há duas décadas no esporte Foto: Reprodução/ Instagram
  • Reinaldo Colucci é uma das maiores lendas do triatlo brasileiro
    Reinaldo Colucci é uma das maiores lendas do triatlo brasileiro Foto: Divulgação
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 24/04/2026 18:41
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