Brasília é confirmada como sede da Copa do Mundo de Beach Tennis 2026

Brasília será a sede da Copa do Mundo de Beach Tennis em 2026. O torneio, principal competição por equipes da modalidade, está programado para ocorrer entre os dias 7 e 13 de dezembro, com local ainda a definir. Criado em 2012, o campeonato conta com disputas em equipes: duplas masculinas, femininas e mistas. Vale destacar que, desde 2021, o Brasil tem sido a sede ininterrupta do evento.
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Na última edição, sediada em Ribeirão Preto, a Espanha superou o Brasil na grande final e conquistou seu primeiro título mundial. No confronto masculino, a dupla espanhola formada por Antônio Vieira e Álvaro Gonzales levou a melhor. Já no feminino, as brasileiras Sofia Chow e Vitória Marchezini mantiveram a invencibilidade e venceram suas adversárias. A decisão foi para as duplas mistas, onde Antônio Vieira e Ariadna Graell derrotaram André Baran e Rafaella Miller, garantindo o troféu inédito para a Espanha.
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O Brasil se consagrou campeão da Copa do Mundo de Beach Tennis por equipes cinco vezes, 2013, 2018, 2019, 2021 e 2023. A canarinho divide o posto com a Itália como maior vencedora do campeonato. Além das conquistas os brasileiros acumulam cinco vices no torneio: 2012, 2014, 2017, 2022 e 2025.
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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