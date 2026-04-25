Brasília visita Caxias no Jogo 2 da série melhor de cinco dos playoffs

Com a vantagem na série, o Brasília Basquete vai ao Sul do país para o segundo capítulo das oitavas de final do NBB. O confronto diante do Caxias do Sul acontece neste sábado (25/04), no Ginásio Sesi. Após vencer a partida de abertura no Nilson Nelson por 73 x 64, o time do Distrito Federal busca ampliar a liderança na série melhor de cinco e se aproximar da classificação.
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Avança para a primeira fase a equipe que somar três vitórias primeiro. Com o primeiro triunfo garantido, os extraterrestres podem carimbar o passaporte para as quartas de final se vencerem os dois próximos desafios longe de seus domínios. Por ter feito uma campanha superior na fase regular (terminando em 4º, contra o 9º lugar do rival), o time candango detém a vantagem do mando de quadra, ou seja, caso a série se estenda, os dois últimos confrontos retornam ao Distrito Federal.
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No jogo 1, o destaque foi o pivô Paulichi, com 26 pontos. “Hoje fui eu o destaque. No próximo jogo, pode ser outro. O importante é que a gente continue trabalhando junto para buscar as vitórias”, afirmou o atleta ao final da partida.
Nesta temporada, o Brasília Basquete busca encerrar um jejum de 14 anos sem o título do NBB. A última glória nacional da equipe ocorreu em 2012. Tricampeão da competição, o time do Distrito Federal tenta reviver a era de ouro que dominou o basquete brasileiro entre as temporadas de 2009/10, 2010/11 e 2011/12.
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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