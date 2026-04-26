Cabelo Monteiro vence no WGP 85 e conquista título mundial em Brasília

Representante do DF, Cabelo Monteiro (D) foi a estrela da noite no Ginásio Cruzeiro no combate com o português - (crédito: Audrey Luíza / Divulgação WGP)

O WGP 85 recebeu no Distrito Federal lutadores consolidados e grandes promessas no Ginásio do Cruzeiro. A luta principal reuniu dois dos maiores nomes do kickboxing valendo o cinturão mundial interino da WAKO PRO, com o brasileiro Cabelo Monteiro faturando o título em casa, ao vencer o português Diogo ‘Doctor’ Silva.

Ao som da torcida Ira Jovem Gama, que lotou o ginásio para apoiar o representante do Distrito Federal, torcedor do clube alviverde, a luta começou com troca de socos e chutes dos dois lados, além de músicas dos torcedores do lutador candango: "Acabou o caô, o Cabelo chegou, o Cabelo chegou", cantavam os fãs.

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Os dois seguiram trocando socos e chutes na volta para o segundo round, mas no minuto final o brasileiro Cabelo Monteiro se impôs ao português e com um soco certeiro derrubou o rival, que não levantou mais e, assim, o cinturão mundial ficou em Brasília.

"Muito obrigado por terem vindo prestigiar o evento. Fico muito grato por ver minha galera aqui torcendo por mim. Sou o primeiro brasileiro a faturar esse título, representando o Gama, Distrito Federal e o Brasil”, disse Cabelo Monteiro ao ser anunciado como novo campeão. “A ideia é sempre fazer esse show, com casa lotada, nocaute e auto performance. Agora é buscar continuar fazendo história, lutar no K1 São Paulo, K1 Japão e por aí vai", completou, em entrevista pós-luta.

Na luta co-principal, esteve em jogo o cinturão do peso cruzador (85kg) no WGP, que já pertenceu à lendas como Alex Poatan e Cesinha Almeida. Matheus Nogueira, dono do cinturão atualmente, recebeu o desafiante João Pedro Simão e os dois fizeram uma luta digna de uma disputa de título.

Inicialmente, os dois se estudaram bastante, sem abrir espaço para erros, mas chegando no final do primeiro round, o desafiante João conseguiu se impor ao dono do cinturão, acertando boas sequências de socos. Matheus até conseguiu impor uma boa combinação nos últimos segundos do round, mas não conseguiu reverter a vantagem do adversário.

O segundo round foi mais parelho, com Matheus buscando acertar mais João, porém o dono do cinturão, apesar de conseguir acertar bons golpes, acabou sendo derrubado pelo desafiante, além de perder um ponto por conta de um golpe irregular. No terceiro round, Nogueira começou a virar a luta e se impôs ao acertar golpes certeiros em um João Pedro que já começou a mostrar cansaço.

Cabelo Monteiro é proclamado vencedor no card principal no Ginásio do Cruzeiro (foto: Audrey Luíza / Divulgação WGP)

Depois de acertar melhores golpes no terceiro round, Matheus conseguiu derrubar João Pedro logo no início do quarto round e, depois disso, o dono do cinturão foi com tudo e voltou a derrubar o desafiante com um low kick logo em seguida, garantindo o cinturão com um belo nocaute.

"Estou muito feliz de retornar aos ringues. No ano passado quebrei a mandíbula e fiquei afastado e agora estar voltando e defendendo o cinturão da melhor maneira é gratificante”, disse Matheus. De acordo com o lutador, ele começou a luta com um “deslize”, mas conseguiu “colocar a casa em ordem” e a ideia agora é defender esse cinturão o máximo de vezes possível: “o céu é o limite”, completou o campeão.

Intensidade

Na primeira luta do card principal, o baiano Cícero Evangelista partiu com tudo para cima de Matheus Madara e massacrou o adversário. Enquadrando e acertando diversos golpes que derrubaram Matheus por mais de uma vez e renderam um nocaute para Evangelista.

Na segunda ‘special fight’ do card principal, Yan Problema encarou João Victor em uma luta bastante movimentada. O primeiro round começou com os dois trocando golpes fortes e, no final, João conseguiu acertar um soco certeiro em Problema, o que rendeu um nocaute para o lutador.

Cabelo Monteiro comemora o título no Ginásio do Cruzeiro (foto: Audrey Luíza / Divulgação WGP)

Na ‘special fight’ internacional do card principal, o brasileiro André Martins encarou o paraguaio Angel 'León' Báez. O primeiro round começou com os dois lutadores buscando se conhecer, com poucos golpes mais fortes, mas caminhando para o final do round inicial, o brasileiro conseguiu encaixar bons golpes e enquadrou o rival que, mesmo assim, conseguiu responder à pressão.

No segundo round, o brasileiro seguiu com intensidade e foi com tudo para cima do rival paraguaio. Acertando golpes fortes, André derrubou Angel com uma sequência de socos e, após ter sua vitória anunciada, pediu a luta pelo cinturão meio-médio (71,8kg).

Super Fight

No primeiro duelo internacional da noite, a tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina reuniu o ‘hermano’ Enzo Vicente, em luta contra o brasileiro Luan Striker, que fez a sua estreia no WGP. Os dois começaram indo para cima um do outro, buscando acertar golpes certeiros, com o argentino apostando mais nos chutes giratórios, já o brasileiro foi melhor nos socos.

Os chutes de Enzo acabaram por ser decisivos. No segundo round, o argentino acertou um belo chute no rosto de Luan, que caiu nas cordas - levantando rapidamente. Em seguida, veio a decisão que acabou por ser trágica para Luan, quando o argentino acertou um chute em Striker que acabou virando o joelho esquerdo, causando uma torção que tirou o brasileiro da luta - essa foi a quinta vitória de Enzo Vicente, sendo a quinta por nocaute.

Na luta anterior a esse confronto internacional, Vitor Januzzi, natural do Distrito Federal, teve a torcida a seu favor na luta contra o paulista Clayton Ferreira, pela divisão dos super-médio (78,1kg), e isso acabou por ser um motivador importante para o brasiliense. Januzzi começou a luta enquadrando Clayton por mais de uma vez, encaixando uma boa sequência de golpes e, ainda no primeiro round, derrubou o adversário, que não levantou mais, rendendo um nocaute para Vitor logo em sua estreia no kickboxing.

Super-leve

Lutando pela divisão super-leve, Gustavo Sete e Kadu Santos fizeram a semifinal do Lightweight GP (64,5kg) na primeira luta da noite. O primeiro round começou equilibrado, com os dois lutadores tentando encontrar seus golpes. Gustavo iniciou melhor, mas Kadu conseguiu enquadrar o adversário e encaixar golpes fortes, terminando melhor o round. Nos rounds posteriores, Kadu partiu para cima e conseguiu encaixar boas sequências de socos e joelhadas, sendo que na reta final da luta Gustavo até chegou a balançar com os golpes sofridos, mas a definição foi para os juízes que, por decisão dividida, escolheram Kadu como vencedor.

Na segunda semifinal da noite, tanto Kauan Lee, como Hiago Pereira lutaram em casa, já que os dois são naturais do Distrito Federal. Buscando a vitória para ir à final na última luta do card preliminar, os dois começaram trocando socos e chutes, mas Hiago teve a melhor sequência, enquadrando o adversário principalmente com seus low kicks, que foi o golpe decisivo para a vitória de Hiago - Kauan sentiu o chute na perna e não conseguiu voltar para a luta.

Na decisão que encerrou o card preliminar, a luta começou e terminou em ritmo intenso. Os dois partiram para a trocação franca, com Hiago Pereira levando a melhor, derrubando Kadu por mais de uma vez no início do primeiro round. Com pouco mais de dois minutos, Hiago derrubou Kadu pela última vez e faturou o Super Lightweight GP.

"Indescritível [a sensação de ser campeão do WGP]. A minha equipe me preparou muito para isso e eu sabia que não ia sair daqui sem dar essa felicidade para eles. Tô muito feliz e quero agradecer a todos que me apoiaram", afirmou o campeão.

Hiago Pereira faz parte da academia Lutadores do Gueto, com sede no Itapoã, cidade satélite do Distrito Federal, com o mestre Pirica sendo seu grande mentor. Com o ‘Abril Azul’ — mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) — o lutador decidiu levar faixas para ajudar a destacar esta luta que vai além dos ringues: "A gente tem uma causa de apoio aos autistas, para trazer uma sociedade mais ciente do que é o autismo e para que eles sejam aceitos. Meu exemplo principal é o meu mestre”, disse Hiago, que carrega o exemplo de Pirica, que tem um filho autista.

*Com informações da WGP 85