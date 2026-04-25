Brasiliense Luiza Fullana conquista título de duplas do ITF W35

Thaísa Pedretti e Luiza Fullana, a dupla brasileira campeã do ITF W35 de Charlotte - (crédito: Instagram/@thaisapedretti)

Tenista da geração de 2001, nascida no Distrito Federal, Luiza Fullana conquistou, neste domingo (25/4), o título de duplas do ITF W35 de Charlotte, nos Estados Unidos. Ela e a paulistana Thaísa Pedretti venceram a holandesa Eva Vedder e a venezuelana Sofia Domínguez por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2).

Cabeças de chave número quatro do torneio de saibro nos Estados Unidos, Luiza e Thaísa foram dominantes contra adversárias consideradas favoritas ao troféu. A brasiliense de 25 anos chegou ao segundo título de duplas no circuito. O primeiro havia sido justamente ao lado de Thaísa, no São Paulo Tennis Classic, em novembro de 2025.

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Aos 26 anos, Thaísa Pedretti alcançou o 16º título de duplas na carreira e o segundo nesta temporada. Em fevereiro, saiu vitoriosa do W15 de Palm Coast, nos EUA, ao lado de Carolina Bohrer. Campeãs do ITF W35 de Charlotte, Luiza Fullana e Thaísa Pedretti recebem 35 pontos no ranking de duplas e dividem prêmio de US$ 1.762.



Em 2024, o Correio contou a história de Luiza Fullana, após a convocação para defender o Brasil na Billie Jean King Cup. Ela iniciou aos 12 anos no tênis, idade considerada tardia, e para agradar ao pai, após se aventurar por hipismo, dança, ginástica, vôlei e natação.

Luiza Fullana e Thaísa Pedretti seguem nos Estados Unidos, mas em direção ao estado da Flórida. A paulistana disputará, na próxima semana, o qualifying do ITF W100 de Bonita Springs. A brasiliense jogará o ITF W35 de Boca Raton.