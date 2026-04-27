Militão passará por cirurgia e deve perder a Copa do Mundo

Éder Militão deve passar por cirurgia e pode perder a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

Éder Militão não deve disputar a Copa do Mundo de 2026. Após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, no último dia 21, o zagueiro deve passar por cirurgia. Dessa forma, ele não deve retornar aos gramados antes de setembro, segundo o jornal espanhol Marca.

O zagueiro, de 28 anos, retornou aos gramados quatro meses após se recuperar de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, mesmo local do problema atual. Éder Militão chegou a considerar um tratamento conservador para ter chances de disputar a Copa do Mundo. No entanto, o Real Madrid descartou a possibilidade.

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O departamento médico do Real Madrid considerou o tratamento conservador com risco elevado de um novo problema no futuro. Assim, Éder Militão deve passar por cirurgia para corrigir o problema. Isso, aliás, era um temor da CBF. Afinal, o zagueiro estava nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Foi a terceira lesão de Éder Militão na temporada 2025/26, o que o fez atuar em apenas 24 jogos. O zagueiro, aliás, tem um histórico de lesões. Nos últimos quatro anos, o jogador também enfrentou lesões graves, como ruptura do ligamento cruzado anterior do esquerdo e do direito, também com danos no menisco.

Militão aumenta desfalques da Seleção na Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti terá muita dor de cabeça para definir a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, a provável ausência de Éder Militão aumenta a lista de desfalques para o Mundial. Até aqui, a ausência de Rodrygo, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito, é a única certa. Mas há outras dúvidas.

Entre os riscos de ausência estão o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Estêvão, do Chelsea, ambos da Inglaterra. O goleiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita no final de março de 2026 e tem previsão de retorno até o fim de deste mês. Contudo, esta foi a terceira lesão dele na temporada 2025/26, o que gera apreensão na CBF sobre a condição física do jogador para a Copa do Mundo.

Já o atacante, por sua vez, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, considerada grau 4, no último dia 18. Portanto, esse tipo de lesão só ocorre quando há ruptura completa ou parcialmente completa. Dessa forma, há a possibilidade do jogador passar por cirurgia. Inicialmente, o desejo tanto de Estêvão quanto da CBF é por um tratamento conversador. Mas a decisão final será do Chelsea.