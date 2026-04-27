NBB: Caxias bate Brasília e leva decisão de volta ao Distrito Federal

O Caxias do Sul venceu o Brasília Basquete, por 66 x 63, nesta segunda-feira (27/4), no jogo três da série das oitavas de final dos play-offs do Novo Basquete Brasil (NBB). Dessa forma, a franquia gaúcha se mantém viva no confronto, embora os extraterrestres ainda liderem por 2 x 1. A disputa retorna, agora, à capital federal para os duelos decisivos. Avança para as quartas de final quem conquistar três vitórias.

O cestinha da partida foi o ala Shamell, do Caxias, com 19 pontos. Do lado do Brasília, quem mais marcou foi o armador Crescenzi, com 15. O próximo jogo da série será na quinta-feira, no Nilson Nelson. O horário ainda não foi definido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do frio de 10 graus em Caxias, o Brasília entrou quente em quadra para o jogo três. Na busca pela classificação, o time abriu oito de vantagem, e o Caxias só pontuou pela primeira vez após três minutos de partida. Contudo, guiados pelo ala-armador Shamell, com 100% de aproveitamento e oito pontos, os mandantes conseguiram a virada. No estouro do relógio do primeiro período, Von Haydin acertou o arremesso e empatou a partida em 20 x 20 na parcial inicial.

No segundo quarto, a intensidade diminuiu. Com cinco minutos, o Caxias não pontuou, assim, o Brasília se aproveitou e abriu cinco de vantagem. Após um grande primeiro quarto, a segunda parcial não seguiu na mesma rotação. Do lado dos visitantes o aproveitamento nos arremessos foi de 25,6% e dos mandantes de 19,5%. Dessa forma, os extraterrestres foram para os vestiários liderando por 31 x 28.

Na volta do intervalo, o Caxias retornou em outra rotação. Em três minutos, a equipe marcou nove pontos e superou toda a pontuação do período anterior. Já o Brasília recomeçou mal e viu os mandantes abrirem vantagem. Os primeiros pontos dos extraterrestres só vieram aos cinco, nos lances livres de Buiú. Com o time em baixa, o técnico Dedé Barbosa pediu tempo. Após a pausa, a franquia do DF reagiu a todo vapor e retomou a frente no marcador. Contudo, no fim do quarto, os mandantes empataram.

No último quarto, o Caxias precisava jogar com a vida para se manter na briga. Em caso de derrota, a equipe seria eliminada. Assim, o confronto foi disputado ponto a ponto. No fim do jogo, a atuação mágica do armador Augusto, com 14 pontos apenas na parcial final, permitiu aos mandantes abrirem vantagem e garantirem o triunfo por 66 x 63. Os candangos, agora, terão dois "match-points" para irem às quartas.

“Todos os jogos foram difíceis. Augusto e Shamell tiveram merito hoje. Seguimos firmes agora para mais um jogo na nossa casa. Com certeza vamos ter um jogo duro la em Brasília e vamos entrar concentrados para encerrar essa serie no jogo 4. Esperamos o torcedor para ajudar a gente já nesta quinta-feira”, disse Kevin Crescenzi ala do Brasília.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Qual o signo dos craques? Veja o horóscopo de Neymar, Messi e CR7

Qual o signo dos craques? Veja o horóscopo de Neymar, Messi e CR7 Esportes Militão passará por cirurgia e deve perder a Copa do Mundo

Militão passará por cirurgia e deve perder a Copa do Mundo Esportes Processo por violência sexual contra Dimitri Payet é reaberto após novas alegações

Processo por violência sexual contra Dimitri Payet é reaberto após novas alegações Esportes Mbappé sofre lesão na coxa e preocupa França para Copa

Mbappé sofre lesão na coxa e preocupa França para Copa Esportes Saiba tudo sobre o supertênis usado pelo novo recordista mundial da maratona

Saiba tudo sobre o supertênis usado pelo novo recordista mundial da maratona Esportes Do Atlético ao Fluminense: iminente saída de Hulk repercute de BH ao Rio