Filho de Zidane fratura mandíbula e deve perder Copa do Mundo

Luca Zidane, do Granada, é titular da seleção da Argélia - (crédito: Foto: Divulgação / Granada)

Goleiro da Argélia e filho de Zinedine Zidane, Luca Zidane fraturou a mandíbula e o queixo em choque na derrota do Granada para o Almería, no último domingo (26), pelo Campeonato Espanhol. Com a gravidade da situação, o jogador preocupa para a Copa do Mundo de 2026.

O Granada informou que Luca Zidane, juntamente com os médicos do clube, decidirão o melhor tratamento. O goleiro deve ficar de fora do restante da temporada e focar na recuperação para a Copa do Mundo.

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Luca se machucou em uma partida entre Granada e Almería. Ele se chocou com o brasileiro Thalys e chegou a ser levado para um hospital. Ele teve constatada a fratura na mandíbula e avalia o tratamento em busca de se recuperar a tempo da Copa, o que parece pouco provável no momento.

No Mundial, a Argélia tem a estreia contra a Argentina. A seleção africana ainda enfrenta a Jordânia e a Áustria. Antes da Copa do Mundo, os argelinos, entretanto, terão um amistoso contra a Holanda, no dia 3 de junho, em solo holandês.

Nesta temporada, o goleiro disputou 27 jogos pelo Granada, sofrendo 33 gols e mantendo o gol inviolado em 9 partidas, enquanto pela seleção da Argélia ele acumula seis jogos internacionais.



