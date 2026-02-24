Aos 10 anos, piloto de Kart brasiliense brilha em competições internacionais

Com tão pouca idade, o piloto brasiliense Álvaro Medeiros, de 10 anos, representou Brasília e o Brasil no automobilismo ao conquistar o quinto lugar na terceira etapa da WSK Super Master Series, na Itália. A competição internacional é uma das principais e mais disputadas da categoria. A bordo das cores da Tony Kart, a promessa disputou em um grid com 52 pilotos de 27 países diferentes

Há quatro anos no mundo do kartismo, Álvaro não se encantou de primeira com a experiência. O tio Felipe Medeiros o levou para andar de kart, mas sem muito encanto. Mesmo assim, o pai, Rodrigo Martins, resolveu levá-lo mais uma vez e Álvaro resolveu dar uma segunda chance, ainda sem muita intimidade e no colo do pai. No fim de 2022, a família começou a levar o piloto mirim para o kartódromo do Guará e viram surgir o interesse da parte do garoto pela modalidade.

"Ele pegava os carrinhos Hot Wheels dele, ficava brincando de fileirinha, de corrida e pedindo para levá-lo de novo que ele queria andar", relembrou Rodrigo. Com o entusiasmo do garoto, os familiares decidiram presenteá-lo com um kart, o começo de tudo. Logo aos seis anos, conquistou o primeiro título da carreira: o Campeonato Brasiliense e o DF começou a ficar pequeno para Álvaro. Foi campeão em São Paulo, conquistou duas vezes a Copa do Brasil, uma no Beto Carrero World, em Santa Catarina, e a outra em João Pessoa.

No currículo, o piloto também possui títulos internacionais. No último ano, Álvaro Medeiros fez uma temporada nos Estados Unidos e faturou o troféu do Rock Vegas, na Flórida. Recentemente, receberam um convite da Tony Kart, uma das principais fabricantes de chassis do mundo, para que o brasiliense se mudasse para a Itália e representasse as cores da marca.

A WSK Super Master Series é conhecida por ser um dos principais desafios do automobilismo esportivo. Aos 10 anos, Álvaro finalizou a disputa em quinto lugar e brigou com outros 52 pilotos de 27 países diferentes, colocando Brasília e o Brasil no top 5 do mundo. "Muito feliz pelo desenvolvimento, as expectativas são sempre para poder ganhar, mas entendemos que nosso momento vai chegar", comemora.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima