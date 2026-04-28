Danilo deve deixar o Botafogo após a Copa do Mundo

Danilo é o destaque do Botafogo na temporada com nove gols e três assistências - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em crise financeira, o Botafogo pode ter encontrado a solução para sobreviver até o fim do ano. Destaque do Glorioso na temporada, o volante Danilo não deve permanecer após a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o jogador vive um bom momento e pode valorizar com uma possível convocação. Segundo o GE, ele já despertou o interesse de três clubes.

Nas últimas semanas, o estafe do volante recebeu sinalizações sobre a janela do meio do ano. Assim, três clubes manifestaram interesse em Danilo: o Palmeiras, o Fullham, da Inglaterra, e o Zenit, da Rússia. No início do ano, aliás, o jogador quase foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas não houve avanço nas conversas.

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O retorno para a Europa é o cenário mais provável. O Fulham considera possível fazer um investimento de 30 milhões de euros (R$ 175,7 milhões na cotação atual), sendo 22 milhões de euros fixos (R$ 128,8 milhões). O Zenit, por sua vez, chegou aos mesmos 30 milhões de euros, sendo 25 milhões de forma fixa. Por fim, o Palmeiras está disposto a investir um valor semelhante.

Maior contratação da história do Botafogo, Danilo é o destaque do time na temporada. Afinal, soma nove gols e três assistências em 20 jogos até o momento. No fim de março, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Ele, aliás, aproveitou a chance e aumentou a dúvida do treinador pela convocação para a Copa do Mundo de 2026.