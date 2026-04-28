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Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2026

Zagueiro do Real Madrid foi operado na manhã desta terça (28/4) e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos cinco meses

Militão fica cinco meses afastado dos gramados para se recuperar - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)
Militão fica cinco meses afastado dos gramados para se recuperar - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O zagueiro Éder Militão foi submetido a uma cirurgia no tendão da coxa esquerda na manhã desta terça-feira (28/4) e está fora da Copa do Mundo de 2026. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo informou o Real Madrid.

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Em nota oficial, divulgada nas redes sociais, o clube espanhol afirmou que o jogador iniciará imediatamente o processo de recuperação. Além disso, o departamento médico estima um período mínimo de cinco meses de afastamento dos gramados.

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O defensor sentiu dores na coxa esquerda durante o confronto contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, na terça-feira passada (21), e precisou deixar o campo. Inicialmente, a comissão técnica considerou a possibilidade de um quadro leve, como câimbras.

A situação física de Militão já preocupava ao longo da temporada. O jogador acumulou três problemas musculares e não teve sequência. O primeiro caso ocorreu em novembro, com afastamento breve. Em dezembro, o zagueiro sofreu uma lesão séria no tendão, que o deixou fora por quatro meses.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/04/2026 14:19
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