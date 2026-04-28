Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2026

O zagueiro Éder Militão foi submetido a uma cirurgia no tendão da coxa esquerda na manhã desta terça-feira (28/4) e está fora da Copa do Mundo de 2026. O procedimento foi realizado com sucesso, segundo informou o Real Madrid.
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Em nota oficial, divulgada nas redes sociais, o clube espanhol afirmou que o jogador iniciará imediatamente o processo de recuperação. Além disso, o departamento médico estima um período mínimo de cinco meses de afastamento dos gramados.
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O defensor sentiu dores na coxa esquerda durante o confronto contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, na terça-feira passada (21), e precisou deixar o campo. Inicialmente, a comissão técnica considerou a possibilidade de um quadro leve, como câimbras.
A situação física de Militão já preocupava ao longo da temporada. O jogador acumulou três problemas musculares e não teve sequência. O primeiro caso ocorreu em novembro, com afastamento breve. Em dezembro, o zagueiro sofreu uma lesão séria no tendão, que o deixou fora por quatro meses.
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