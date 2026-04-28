O que você precisa saber sobre o Circuito Mundial de Vôlei de Praia no DF

Campeãs olímpicas em Paris-2024, Ana Patrícia (de pé) e Duda estão entre as principais atrações do Elite16 em Brasília - (crédito: Carlos Vieira/CB )

O Circuito Mundial de Vôlei de Praia desembarca em Brasília pelo terceiro ano consecutivo. De 29 de abril a 3 de maio, a capital federal recebe as principais duplas da modalidade com a disputa do Elite16. O evento, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, terá entrada gratuita e ingressos retirados no site Sympla (clique aqui para acessar). O torneio terá transmissão do VBTV (streaming) e do SporTV2.

Líderes dos rankings masculino e feminino, os suecos Hölting Nilsson e Andersson e as brasileiras Carol e Rebeca são algumas das atrações. Em Brasília, as duplas anfitriãs terão a oportunidade de superar o segundo lugar na etapa do Elite16 em João Pessoa, com as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda.

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Em Saquarema (RJ), Carol e Rebeca caíram nas semifinais diante das canadenses Melissa e Brandie. Portanto, a etapa do Circuito Mundial no Distrito Federal pode mudar o astral das duplas brasileiras para os compromissos em areias internacionais.

Depois do evento em Brasília, o Brasil volta a receber o Circuito no fim de julho, com finais no Rio de Janeiro. Ao todo, o país será representado por cinco duplas nas chaves principais — quatro femininas e uma masculina. As donas das casas entre as mulheres são Taiana/Talita, Thamela/Victoria, Ana Patrícia/Duda e Carol/Rebeca. André/Renato são os anfitriões no páreo dos homens.

Na qualificação masculina, Arthur/Adrielson, Heitor/Vinicius, Mateus/Adelmo e Gabriel/João carregam a bandeira brasileira. No feminino, Hegê/Vitória, Andressa/Tainá, Carol/Elize, Kyce/Talita e Verena/Thainara buscam vaga.

Formato

O Elite16 reúne 24 duplas masculinas e femininas, com total de 54 partidas, somando a fase de grupos e o mata-mata. A competição começa com seis chaves de quatro equipes, que se enfrentam em turno único. Avançam diretamente às oitavas de final os líderes, segundos colocados e os dois melhores terceiros.

Quatro duplas em terceiro disputam uma rodada eliminatória extra, chamada de “lucky loser”. Depois, o torneio segue em sistema eliminatório direto, a partir de oitavas de final. Os derrotados nas semifinais brigam pelo bronze, enquanto os classificados vão para definição de ouro e prata.

Programação



Quarta-feira (29/4)

9h às 19h — Qualificatórias e fase de grupos

Quinta-feira (30/4)

9h às 21h — Fase de grupos

Sexta-feira (1º/5)

9h às 21h — Fase de grupos e repescagem

Sábado (2/5)

10h às 20h — Oitavas e quartas de final

Domingo (3/5)

9h às 13h — Semifinais

15h às 19h — Finais e disputas pelo 3º lugar

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini