Saltos ornamentais do Brasil crescem com recorde de índices

Campeonato Brasileiro reuniu mais de 150 atletas de todas as regiões do país, além de delegações internacionais - (crédito: Satiro Sodré/Saltos Brasil)

O Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais, disputado na última semana em Brasília, terminou com um recado claro: a modalidade vive um momento de crescimento e renovação no país. Além de definir os campeões nacionais nas categorias adulta e juvenil, a competição funcionou como seletiva para compromissos internacionais da temporada.

O resultado foi expressivo. Dez atletas atingiram índice para o Mundial Júnior, em agosto, na Croácia — número recorde. Outros nomes também alcançaram as marcas exigidas para os Jogos Sul-Americanos e para o Meeting de Bolzano, na Itália, ampliando a presença brasileira no calendário internacional.

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O desempenho reforça o surgimento de uma nova geração. Entre os classificados para o Mundial Júnior, oito são mulheres, sinal de um protagonismo feminino cada vez maior nos saltos ornamentais.

Entre os destaques, Karolina Polizos, de 15 anos, chamou atenção pelo desempenho em Brasília. As notas obtidas a colocariam entre as melhores do mundo no último Mundial da categoria, disputado no Rio de Janeiro, em 2024.

Bruna Ravelli também confirmou o bom momento ao alcançar 410,55 pontos em uma seletiva extra — pontuação que seria suficiente para pódio na edição anterior do torneio.

Karolina também garantiu índice para os Jogos Sul-Americanos e para o Meeting de Bolzano, assim como as olímpicas Ingrid Oliveira e Luana Lira.

A competição também se destacou pela integração entre diferentes níveis. Em um mesmo evento, reuniu atletas do alto rendimento, da categoria master e, na sequência, das divisões de base. Entre quarta-feira (29/4) e domingo (3/5), entram em ação jovens de 6 a 13 anos na etapa infantil e de iniciação, representando clubes tradicionais e projetos formadores de diversas regiões do país.

Principal torneio nacional da modalidade, o campeonato reuniu mais de 150 atletas no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, estrutura considerada uma das mais completas do país e alinhada aos padrões utilizados em ciclos olímpicos.

O nível técnico também foi elevado pela presença internacional. Entre os convidados, esteve o norte-americano Steele Johnson, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, além de representantes da Argentina e da Colômbia.

Atletas que alcançaram índice

Masculino adulto

Rafael Max – Trampolim 3m

Luis Felipe Moura - Trampolim 3m

Caio Dalmaso – Plataforma e Plataforma Sincronizada

Miguel Cardoso – Plataforma Sincronizada

Feminino adulto

Ingrid de Oliveira – Plataforma 10m

Karolina Polizos – Plataforma 10m

Luana Lira – Trampolim 3m e Sincronizado 3m

Maria Luisa Moura – Trampolim 3m

Anna Santos – Sinconizado 3m

Total: 9 atletas

Feminino júnior

Karolina Polizos – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma

Bruna Ravelli – Trampolim 1m e Trampolim 3m

Ketlen Kalazans – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma

Ludmila Lacerda – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma

Alice Binatti – Trampolim 1m e Trampolim 3m

Helena Brum – Trampolim 1m e Trampolim Sincronizado

Manuella Brum – Trampolim 1m, Trampolim 3m, Plataforma e Trampolim Sincronizado

Mariana Moreira – Trampolim 1m e Plataforma

Masculino júnior

Victor Molin – Trampolim 1m e Trampolim Sincronizado

Pietro Costa – Trampolim Sincronizado

Total: 10 atletas

*Com informações da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais