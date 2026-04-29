Saltos ornamentais do Brasil crescem com recorde de índices

O Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais, disputado na última semana em Brasília, terminou com um recado claro: a modalidade vive um momento de crescimento e renovação no país. Além de definir os campeões nacionais nas categorias adulta e juvenil, a competição funcionou como seletiva para compromissos internacionais da temporada.
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O resultado foi expressivo. Dez atletas atingiram índice para o Mundial Júnior, em agosto, na Croácia — número recorde. Outros nomes também alcançaram as marcas exigidas para os Jogos Sul-Americanos e para o Meeting de Bolzano, na Itália, ampliando a presença brasileira no calendário internacional.
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O desempenho reforça o surgimento de uma nova geração. Entre os classificados para o Mundial Júnior, oito são mulheres, sinal de um protagonismo feminino cada vez maior nos saltos ornamentais.
Entre os destaques, Karolina Polizos, de 15 anos, chamou atenção pelo desempenho em Brasília. As notas obtidas a colocariam entre as melhores do mundo no último Mundial da categoria, disputado no Rio de Janeiro, em 2024.
Bruna Ravelli também confirmou o bom momento ao alcançar 410,55 pontos em uma seletiva extra — pontuação que seria suficiente para pódio na edição anterior do torneio.
Karolina também garantiu índice para os Jogos Sul-Americanos e para o Meeting de Bolzano, assim como as olímpicas Ingrid Oliveira e Luana Lira.
A competição também se destacou pela integração entre diferentes níveis. Em um mesmo evento, reuniu atletas do alto rendimento, da categoria master e, na sequência, das divisões de base. Entre quarta-feira (29/4) e domingo (3/5), entram em ação jovens de 6 a 13 anos na etapa infantil e de iniciação, representando clubes tradicionais e projetos formadores de diversas regiões do país.
Principal torneio nacional da modalidade, o campeonato reuniu mais de 150 atletas no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, estrutura considerada uma das mais completas do país e alinhada aos padrões utilizados em ciclos olímpicos.
O nível técnico também foi elevado pela presença internacional. Entre os convidados, esteve o norte-americano Steele Johnson, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, além de representantes da Argentina e da Colômbia.
Atletas que alcançaram índice
Masculino adulto
Rafael Max – Trampolim 3m
Luis Felipe Moura - Trampolim 3m
Caio Dalmaso – Plataforma e Plataforma Sincronizada
Miguel Cardoso – Plataforma Sincronizada
Feminino adulto
Ingrid de Oliveira – Plataforma 10m
Karolina Polizos – Plataforma 10m
Luana Lira – Trampolim 3m e Sincronizado 3m
Maria Luisa Moura – Trampolim 3m
Anna Santos – Sinconizado 3m
Total: 9 atletas
Feminino júnior
Karolina Polizos – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma
Bruna Ravelli – Trampolim 1m e Trampolim 3m
Ketlen Kalazans – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma
Ludmila Lacerda – Trampolim 1m, Trampolim 3m e Plataforma
Alice Binatti – Trampolim 1m e Trampolim 3m
Helena Brum – Trampolim 1m e Trampolim Sincronizado
Manuella Brum – Trampolim 1m, Trampolim 3m, Plataforma e Trampolim Sincronizado
Mariana Moreira – Trampolim 1m e Plataforma
Masculino júnior
Victor Molin – Trampolim 1m e Trampolim Sincronizado
Pietro Costa – Trampolim Sincronizado
Total: 10 atletas
*Com informações da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais
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