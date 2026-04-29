Futuro dos saltos ornamentais compete em Brasília até domingo

O evento reunirá jovens de 6 a 13 anos, das categorias Infantil e de Iniciação, representando clubes e projetos formadores - (crédito: Satiro Sodré/Saltos Brasil)

Depois do Campeonato Brasileiro que reuniu as categorias adulto, juvenil e master, os saltos ornamentais voltam o olhar para o futuro. A partir desta quarta-feira (29/4), o Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, em Brasília, recebe o Torneio Nacional das categorias de base, com disputas até domingo (3/5).

A competição coloca em ação atletas de 6 a 13 anos, das categorias infantil e de iniciação, reunindo clubes tradicionais e projetos formadores de diferentes regiões do país. Entre eles, estão equipes como Esporte Clube Pinheiros, Fluminense, Time Rio 21 e Grêmio Vila Olímpica da Paraíba, em um ambiente que funciona como vitrine para os próximos nomes da modalidade.

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O torneio mantém uma característica pouco comum no esporte: a integração entre diferentes níveis em um mesmo espaço. No último fim de semana, o complexo recebeu as disputas das categorias adulto, juvenil e master. Agora, é a vez da base ocupar as plataformas e trampolins, em uma sequência que aproxima formação e alto rendimento.

Além da oportunidade competitiva, os jovens atletas entram em cena em uma estrutura de alto nível. O Centro Olímpico e Paralímpico do Gama conta com equipamentos alinhados aos padrões internacionais e semelhantes aos previstos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 — um cenário que aproxima desde cedo a nova geração das exigências do circuito mundial.

*Com informações da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais