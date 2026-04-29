Copa do Brasil Feminina: Cresspom é eliminado pelo Juventude-SE

Cresspom é eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude sob forte calor e seca na tarde do Gama - (crédito: Diogo Carvalho)

O Cresspom está eliminado da Copa do Brasil Feminina. O time candango foi derrotado nesta quarta-feira pelo Juventude-SE, por 1 x 0, no Estádio Bezerrão, no Gama, com um gol nos acréscimos. Quando a partida se encaminhava para os pênaltis, Adriana aproveitou um contra-ataque para carimbar a classificação do time sergipano. A equipe se despede precocemente da competição. Resta apenas o Minas Brasília na competição. O time sergipano enfrentará o Araguari na próxima etapa.

O 0 x 0 perdurou durante todo o tempo regulamentar do confronto. Com a bola rolando às 15h, o clima seco do DF foi um motivvo a mais para dificultar o jogo acirrado das duas equipes. O Cresspom acumulou algumas chances perdidas de abrir o placar. Nos minutos finais, antes de partirem para os pênaltis, a pressão foi do time da casa. O nevervosismo pesou. Em uma oportunidade entre os passes errados, o Juventude armou o contra-ataque.

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A camisa nove Adriana foi a responsável por partir sozinha com a bola, pela lateral direita, e mandar no fundo da rede aos 46 minutos, totalmente livre da marcação. Quando a árbitra Elizabete Esmeralda deu o apito final, as jogadores do Juventude caíram no gramado do Bezerrão, em forma de comemoração por voltarem para a casa com a classificação, mas também pelo cansaço físico do confronto.

Lanterna no Grupo 2, o Cresspom fica por conta de cumprir tabela no Campeonato Brasileiro A3 para encerrar as atividades neste semestre. o time enfrenta o Pantanal no sábado, às 15h, no Abadião. Depois disso, a equipe terá de esperar pelo Candangão Feminino no segundo semestre para voltar às atividades.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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