Copa Centro-Oeste: Gama vence Atlético-GO e fecha 1ª fase com 100%

Festa para Henrique Almeida: o Chuteira de Ouro na conquista do Brasil no Mundial Sub-20 de 2011 comandou a virada do Gama em uma noite inspirada - (crédito: Mateus Dutra / @dutrafotos)

Classificado antecipadamente para as quartas de final da Copa Verde, o Gama ampliou para 23 jogos a invencibilidade na temporada ao derrotar o Atlético-GO de virada por 2 x 1 na noite desta quarta-feira, no Estádio Antônio Accioly, pela última rodada da fase de grupos da Copa Centro-Oeste, o braço regional do torneio. Gustavo Daniel abriu o placar para o Dragão, mas Henrique Almeida igualou e decretou a vitória candanga na etapa final.

"Estou muito feliz pelos dois gols, mais feliz ainda pela vitória e a invencibilidade. Mostramos a força do grupo mais uma vez. Independentemente de quem joga a gente representa o Gama e seguimos, seguimos invictos e vamos continuar assim para que venham coisas melhores aí para a frente", disse o iluminado Henrique Almeida.

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Com o resultado, o Gama encerra a campanha no Grupo B em primeiro lugar com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Se adicionarmos quatro partidas do ano passado antes da última derrota, o time alviverde contabiliza 27 partidas de invencibilidade. Luis Carlos Souza ainda não perdeu desde a posse da prancheta. O time foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis pelo Goiás na segunda fase, mas houve empate por 2 x 2 no tempo regulamentar.

O adversário do Gama nas quartas de final será o Rio Branco-ES, segundo colocado no Grupo A da Copa Centro Oeste. Se avançar, o time alviverde ficará entre os quatro melhores e seguirá sonhando com o título inédito da Copa Verde. O clube alcançou a final em 2016, a equipe candanga perdeu o título para o Paysandu dentro do Estádio Bezerrão.

Luis Carlos Souza mandou a campo um time alternativo em Goiânia. Mesmo assim, deu muito trabalho ao Atlético-GO. Os donos da casa abriram o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Gustavo Daniel aproveitou um rebote dentro da área do Gama e concluiu de perna direita para o fundo do gol do Gama, placar parcial da partida.

Resistente e bom da cabeça na temporada, o Gama viu o experiente centroavante Henrique Almeida tomar as rédeas da partida no segundo tempo. Artilheiro do Brasil na conquista da Copa do Mundo Sub-20 de 2011 na geração de Casemiro, Danilo, Alex Sandro, Oscar e companhia sob o comando de Ney Franco, ele fez a diferença em dois lances cruciais.

Henrique Almeida desequilibrou pela primeira vez aos 21 minutos da etapa final. Gabriel Lima invadiu a área pela esquerda e o matador apareceu dentro da pequena área para empurrá-la ao fundo da rede. Sete minutos depois, o brasiliense de 34 anos virou o jogo novamente mostrando presença dentro da área em outro lance de oportunismo.

"Estou muito feliz pelos dois gols, mais feliz ainda pela vitória e a invencibilidade. Mostramos a força do grupo mais uma vez. Independentemente de quem joga a gente representa o Gama e seguimos, seguimos invictos e vamos continuar assim para que venham coisas melhores aí para a frente" Henrique Almeida, atacante do Gama

O atacante ainda não havia balançado a rede desde a chegada ao Gama. Encerou o jejum com dose dupla e encerrou uma abstinência pessoal. A última bola na rede havia sido em 2 de novembro do ano passado na vitória do Amazonas por 2 x 0 contra o Cuiabá. Henrique Almeida não marcava duas vezes na mesma partida desde o triunfo do Vila Nova por 3 x 0 contra o Aparecidense em 27 de março de 2024 pelo Campeonato Goiano.

O Gama voltará a campo neste fim de semana pela Série D do Campeonato Brasileiro contra o Luverdense, no Bezerrão, pela quinta rodada da quarta divisão. O atual bicampeão do Distrito Federal lidera o Grupo A3 sozinho com 10 pontos.