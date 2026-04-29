Carlos Vinícius perde três pênaltis, e Grêmio empata com Palestino no Chile

Com uma atuação aquém do esperado, o Grêmio ficou no empate por 0 a 0 com o Palestino, nesta quarta-feira (29/4), pela terceira rodada do Grupo F da Sul-Americana. O jogo, aliás, ficou marcado pelo atacante Carlos Vinícius perder três pênaltis no mesmo lance ainda no primeiro tempo, em La Cisterna. O goleiro Sebastían Pérez defendeu todas elas. Além disso, na segunda etapa, o camisa 95 da equipe gaúcha teve um gol anulado. Ou seja, uma noite para esquecer para o jogador e um empate com gosto bem amargo.
Com o resultado, o grupo ficou embolado. O Grêmio fica na vice-liderança, com quatro pontos, dois a menos que Montevideo City Torque. Logo atrás, Deportivo Riestra, com quatro, após virada de virada, e Palestino, com dois pontos. Agora, os times voltam a campo pela competição na semana que vem. Na terça-feira (5/5), o Imortal visita o Deportivo Riestra, enquanto os chilenos enfrentam o Montevideo City Torque, em Montevidéu.
Carlos Vinícius, inimigo do pênalti
Carlos Vinícius e Sebastián Pérez foram os nomes do primeiro tempo. Aos 8 minutos, Zúñiga puxou Tetê dentro da área e cometeu pênalti. Carlos VinÍcius bateu, e o goleiro defendeu. Porém, o VAR acionou o árbitro de campo, que mandou a cobrança ser repetida porque Pérez se adiantou. Carlos Vinícius cobrou novamente, e Pérez voltou a acertar o canto, desta vez no lado esquerdo. O movimento se repetiu: o goleiro alcançou na bola, mas a bola também beijou o poste em nova chance desperdiçada. Contudo, o artilheiro gremista ganhou outra chance pelo mesmo motivo. O jogador insistiu, e Pérez, sem se adiantar, pegou a bola no centro do gol.
Fora isso, o Grêmio encontrou dificuldades na partida depois da sequência inusitada. Willian teve uma chance dentro da área e concluiu por cima da meta. Nada mais. Do outro lado, o Palestino se soltou e pôs Weverton no jogo. Munder aproveitou rebote e faria um golaço se não fosse o goleiro espalmar.
Jogo truncado
Na volta da segunda etapa, o técnico Luis Castro fez três mudanças para tentar mudar o panorama. O Grêmio, no início, começou pressionando as saídas de bola e com a posse dentro do campo do adversário. Porém, os jogadores pecaram nas tomadas de decisão. A primeira chance, aliás, aconteceu com Palestino em chute de fora da área de Gallegos, mas Weverton espalmou a bola. Na sequência, o Tricolor respondeu com Tetê, mas o jogador bateu fraco. Em certo momento, a partida ficou truncada, com poucas chances claras para os dois lados. Ambas equipes com dificuldades para criação.
Gol anulado de… Carlos Vinícius
Em uma das poucas investidas, o Grêmio chegou ao gol com Carlos Vinícius, que parecia carimbar sua redenção. Mas o atacante viveu uma noite para esquecer. O VAR anulou o gol do camisa 95 por entender que a bola tocou na mão de Riquelme antes do passe para o centroavante. Posteriormente, a equipe gaúcha teve a oportunidade de balançar a rede. Fernando Meza foi expulso por forte entrada em Gabriel Pec. Inicialmente, o árbitro marcou pênalti, mas o VAR indicou falta fora da área.
PALESTINO-CHI x GRÊMIO
3ª Rodada Copa Sul-Americana
Data: 29/04/2026 (quarta-feira)
Local: Estádio La Cisterna, Santiago, Chile
Público/Renda:
Gols:
PALESTINO: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco e Dilan Zuniga; Francisco Montes (Salgado, 30’/2°T), Nicolás Meza e Sebastian Gallegos; Bryan Carrasco (Ronnie Fernández, 30’/2°t), César Munder (Tapia, 39’/2°T) e Nelson da Silva (Fernando Meza, 30’/2°T). Técnico: Guillermo Farré
GRÊMIO: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista (Riquelme, 25’/2°T); Leonel Pérez (Arthur, intervalo), Dodi (Noriega, intervalo) e Gabriel Mec; Tetê (Braithwaite, 25’/2°T), Carlos Vinicius e Willian (Enamorado, intervalo). Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)
Assistentes: Edison Vasquez (EQU) e Antes Tola (EQU)
VAR: Franklin Congo (EQU)
Cartão Amarelo: Sebastían Pérez, Gallegos, Ronnie Fernandez (PAL), Leonel Pérez, Dodi, Carlos Vinícius (GRE)
Cartão Vermelho: Fernando Meza, 41’/2°T (PAL)
