Ceilândia joga fora de casa e necessita da vitória para engrenar na Série D

O Ceilândia volta a campo pela Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (3/5), às 17h, para enfrentar o Operário-MT, fora de casa. O jogo marcará a última partida do primeiro turno da fase de grupos da competição nacional. As equipes são as únicas fora da zona de classificação as mata-mata e precisam, urgentemente, conquistar um bom resultado.
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O Gato Preto vem de campanha ruim até o momento. A equipe de Adelson de Almeida aparece na quinta posição, com quatro pontos, apenas uma vitória no campeonato e um gol marcado, conquistados sobre o União Rondonópolis, no 1 x 0 da terceira rodada. O time alvinegro vem de uma derrota dura no último jogo. A equipe perdeu para o Capital, no Abadião, por 2 x 1 no clássico e, com isso, saiu do G-4.
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Mesmo com a má-fase do time, o ponta Marquinhos é um dos poucos jogadores com destaque nesta temporada. Peça fundamental do Ceilândia, o camisa 11 falou sobre a expectativa do confronto fora de casa. “Sabemos que será um duelo difícil, mas temos capacidade de conquistar os três pontos para nos trazer confiança no campeonato”, conta o atleta, ao Correio.
A situação do Operário-MT também não é agradável. O time de Várzea Grande é o lanterna do Grupo A4 e ainda não venceu. A equipe somou apenas um ponto na tabela, conquistado no empate por 2 x 2 na estreia diante o Goiatuba. A última vitória dos mato-grossenses foi em 11 de fevereiro, contra o Nova Mutum, ainda no campeonato estadual. Porém, a equipe anunciou, na quinta-feira (30/4), o novo treinador após a saída de Jefferson Sabino. A cara da vez vem direto de Portugal e trata-se de Tiago Costa. O profissional estará a frente do clube nos próximos jogos.
Na história do confronto, os mandantes nunca venceram o Ceilândia. Foram quatro jogos disputados, com dois triunfos candangos e dois empates.
Ficha técnica
Operário-MT x Ceilândia
Série D do Campeonato Brasileiro - quinta rodada
Operário-MT
Prezzi, Matheus Castanha, Roque Jr, Alex Santos, Gabriel, Jeanderson, Wagner, Sidnei, Willian Anicete, Pageu e Italo Lima
Técnico: Tiago Costa
Ceilândia
Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Joseph, Henrique Alagoano, Fabinho, Bosco, Vigia, Robert, Cardoso, Marquinhos e Davi Araújo
Técnico: Adelson de Almeida
Árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Horário: 17h
Local: Estádio Dito Souza, Várzea Grande (MT)
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
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