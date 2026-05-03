Ceilândia reage na estreia e vence Luqueño na Libertadores de praia

Ceilândia venceu rival paraguaio e começou bem a participação na competição continental. Na segunda-feira (4/5), rival será colombiano - (crédito: Divulgação/Conmebol)

A primeira apresentação internacional do Ceilândia teve roteiro de superação e resposta rápida dentro da areia capixaba. Na manhã deste domingo (3/5), o Gato Preto venceu o Sportivo Luqueño por 2 x 1, de virada, pela rodada inicial do Grupo C da Libertadores de Futebol de Praia. O duelo, disputado na arena montada em Vila Velha, no Espírito Santo, marcou o início da caminhada candanga com pontos conquistados após reação consistente.

O cenário inicial apresentou dificuldades para a equipe do Distrito Federal. O time paraguaio saiu na frente com Sixto Cantero. O camisa sete do Luqueño carregou pelo meio e chutou com categoria para abrir o placar no segundo tempo. A desvantagem, no entanto, não desorganizou o Ceilândia, que manteve a estrutura em quadra e passou a crescer no confronto a partir de uma postura mais agressiva.

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A igualdade no placar veio com Fabrício Barbosa, responsável por recolocar o Gato Preto no jogo em momento importante da partida. Ele chutou forte e, mesmo com desvio no meio do caminho, a bola entrou. O gol elevou o nível de confiança da equipe candanga, que passou a controlar melhor as ações e encontrou caminhos para pressionar o adversário na sequência do confronto.

A virada ganhou forma com Miguel Junior, protagonista do lance decisivo e responsável por consolidar a estreia positiva. O camisa sete acertou o travessão e conferiu o rebote. Após assumir a vantagem, o Ceilândia administrou o ritmo do jogo e evitou investidas perigosas do Luqueño, garantindo o resultado até o apito final em uma atuação marcada por disciplina tática e eficiência ofensiva.

“Muito importante a vitória na estreia. Sabíamos que era um jogo muito difícil. A equipe deles é muito forte. Seguimos a proposta do nosso treinador e, graças a Deus, deu tudo certo para a nossa equipe”, destacou Miguel Júnior, autor do gol da vitória do Ceilândia na Libertadores.

Com o resultado, o Gato Preto inicia a participação com confiança e mira a sequência da fase de grupos. O próximo compromisso será já na segunda-feira (4/5), às 12h, diante do Guaviare, da Colômbia, em confronto que pode encaminhar a classificação na competição continental.