Série D: Com gol aos 51, Ceilândia bate Operário-VG e fecha turno no G4

O Ceilândia é para quem acredita. O mantra do time alvinegra funcionou neste domingo na vitória por 1 x 0 contra o Operário de Várzea Grande pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da quarta divisão.
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Sexto dos sete minutos de acréscimo na etapa final no Estádio Municipal Vereador Benedito Laurindo de Souza, o Dito de Souza, em Várzea Grande. Cobrança de escanteio a favor do Ceilândia. Depois de um bate-rebate dentro da área, a bola sobra para Sandy. Ele ajeita e chuta rapidamente para decretar a vitória do time candango aos 51 minutos da etapa final.
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Dominado pelo Operário de Várzea Grande na maior parte do jogo, o Ceilândia escapou pelo menos duas vezes de sofrer o gol. Foi salvo pela trave nos dois lances de perigo. Em outras oportunidades, a defesa ou o goleiro Edmar Sucuri entraram em ação para evitar o pior.
Com o resultado, o Ceilândia encerra o primeiro turno na terceira colocação do Grupo A4 da Série D com sete pontos, ou seja, dentro da zona de classificação para a etapa de mata-mata. A liderança é do Goiatuba com 13. O Capital vem em segundo com 10. O Mixto é o quarto colocado na competição com seis pontos.
“Foi um jogo muito difícil aqui em Várzea Grande (MT). Nós mais uma vez tivemos muitas dificuldades com o clima muito quente, um campo pesado e uma equipe fortíssima. Pelo que o Operário jogou, não condiz com a classificação no campeonato. Eles têm futebol para muito mais”, analisou o técnico Adelson de Almeida em entrevista ao Correio Braziliense.
O Operário de Várzea Grande é o lanterna do Grupo A4 com apenas um ponto. “Em virtude da dificuldade, do fator campo e tudo, a gente não fez um jogo bom, precisamos evoluir muito taticamente e o que vale são os três pontos e comemorar a vitória. Os ajustes nós faremos durante a semana para melhorarmos a cada jogo”, projeta o treinador.
O Ceilândia volta a enfrentar o Operário de Várzea Grande no próximo domingo, às 16h, no Abadião, na abertura do segundo turno da Série D. Além do Gato Preto, o Capital, o Gama e o Brasiliense encerraram a primeira metade da competição na zona de classificação.
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