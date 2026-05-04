João Fonseca e Bia Haddad conhecem chaves no Masters 1000 de Roma

Bia Haddad será uma das estralas com presença confirmada no SP Open - (crédito: AFP)

Os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad Maia tiveram seus caminhos definidos no Masters 1000 de Roma, um dos principais eventos da temporada de saibro e etapa importante de preparação para Roland Garros, cuja edição de 2026 começa nesta semana, na Itália.

Cabeça de chave no masculino, Fonseca entra diretamente na segunda rodada e já sabe quem pode cruzar em sua estreia, enquanto Bia terá um duelo desafiador logo na primeira fase e pode enfrentar a atual campeã na sequência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atual número 29 do ranking da ATP, João Fonseca entra diretamente na segunda rodada por ser cabeça de chave. O brasileiro aguarda o vencedor do duelo entre Hamad Medjedovic (67º) e Valentin Royer (71º) para conhecer seu primeiro adversário.

Leia também: Bragantino vira e afunda a Chapecoense na lanterna

Caso avance, o caminho tende a ficar mais exigente. Em um cenário com a lógica do ranking se confirmando, Fonseca pode cruzar com Félix Auger-Aliassime (5º) na terceira rodada, seguido por Valentin Vacherot (16º) nas oitavas de final.

Nas fases decisivas, os desafios seriam ainda maiores: Daniil Medvedev (9º) nas quartas, Jannik Sinner (1º) na semifinal e, em uma eventual final, Alexander Zverev (3º) ou Novak Djokovic (4º).

Fonseca ainda busca sua primeira vitória no torneio italiano. Em 2025, ele foi eliminado logo na estreia. Seu primeiro jogo nesta edição ainda não tem data confirmada, mas deve ocorrer entre sexta-feira e sábado.

Chave dura para Bia Haddad

No feminino, Bia Haddad inicia sua campanha diante da romena Jaqueline Cristian, 28ª colocada no ranking da ATP. A brasileira tenta retomar consistência no circuito após resultados irregulares recentes.

As duas já se enfrentaram anteriormente, com vitória de Bia em Wimbledon 2024. Agora, o confronto acontece no saibro, superfície que serve de preparação para Roland Garros.

Se avançar de fase, a brasileira pode ter pela frente a italiana Jasmine Paolini (8º), atual campeã do torneio. O histórico, no entanto, não é favorável: Bia ainda não venceu a adversária em confrontos anteriores.

O torneio de Roma é um dos principais eventos da gira europeia no saibro e serve como termômetro importante antes do segundo Grand Slam da temporada.