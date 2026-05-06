Saiba por que é dia de tirar a camisa do cabide para torcer pelo Gama

A camisa do Gama impõe respeito dentro e fora do Bezerrão em 2026: 18 vitórias, 6 empates e 24 jogos de invencibilidade na temporada - (crédito: Filipe Fonseca / @filipeffoto)

Campeão do Candangão, o Gama marcha pelo sonho de uma quádrupla coroa na temporada. Dono da melhor campanha da Série D entre 96 clubes, o único time invicto entre os clubes das quatro divisões do país inicia nesta quarta-feira (6/5) contra o Rio Branco-ES, às 20h30, no Bezerrão, as semifinais da Copa Centro-Oeste. Os ingressos custam R$ 20 (sul/leste), R$ 30 (oeste), R$ 75 (hospitality) e e R$ 20 para a torcida visitante (norte).

O sobrevivente enfrentará Vila Nova ou Anápolis em uma decisão valendo taça. O campeão disputará a decisão da Copa Verde contra o vencedor da Copa Norte: Nacional-AM, Porto Velho-RO, Águia de Marabá-PA ou Paysandu-PA.

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O que o campeão candango de 2026 ainda pode ganhar?

Copa Centro-Oeste

Copa Verde

Série D do Campeonato Brasileiro

O Gama chega ao duelo com 18 vitórias e 6 empates em 24 jogos neste ano. O calendário insano do futebol brasileiro deixou o Rio Branco dividido. Uma hora antes de enfrentar o time candango, o capixaba entrará em campo pela segunda rodada da Copa Espírito Santo. A opção foi por usar a formação principal no Distrito Federal pelo torneio regional.

"Foram dois dias de muitos estudos sobre a equipe do Gama. É uma equipe muito qualificada, muito técnica e experiente. Está muito bem durante esse ano. É jogo único, diferente, e a gente precisa estar muito atento e concentrado nos detalhes para poder fazer um grande jogo e voltar com a vitória para o Espírito Santo", disse o técnico Rodrigo César ao GE antes do embarque para o Distrito Federal.

"Achados e perdidos: lembra dele? Um dos zagueiros do Rio Branco-ES é Rafael Vaz, com passagem por Vasco, Flamengo, Goiás e outros clubes. Aos 37 anos, ele é especialista em cobranças de falta."

A torcida do Gama coloca bastante expectativa em relação ao jogo desta quarta. A excelente move o imaginário por mais um título fora do âmbito doméstico, o que não acontece desde 1998, quando o Periquito foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A sensação é de euforia, pois fazia muito tempo que o Gama não montava um time bom e com salários em dia. A equipe está voando, o ambiente é leve e isso passou para a torcida. A cidade está sorrindo, a confiança é grande e a expectativa é terminar 2026 sem perder e conquistar esse título!", diz ao Correio Braziliense Breno Carvalho, fanático pelo alviverde.



Campeão do Torneio Centro-Oeste em 1981, o Gama cobiça o bicampeonato. Se conseguir, disputará a decisão da Copa Verde pela segunda vez. Em 2016, amargou o vice contra o Paysandu-PA dentro do Estádio Bezerrão. Além da premiação de R$ 400 mil, o vencedor também terá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

FICHA TÉCNICA

Gama x Rio Branco

Copa Centro-Oeste - Semifinal (ida)

Gama

Renan Rinaldi; Michel Henrique, Darlan, Wellington e Lucas Piauí; Moisés, Lúcio e Renato; David Lucas, Felipe Clemente e Ramon

Técnico: Luís Carlos Souza

Rio Branco-ES

Andrey; Bruno Peres, Matheus Castelo, Rafael Vaz e Kaio Cristian; Alex Galo, Natham e Breninho; Rodrigo Carioca, Rafael e Gui Mendes

Técnico: Rodrigo César

Local: Estádio Bezerrão, no Gama

Horário: 20h30

Árbitro: Alisson Sidney Furtado (TO)

Ingressos: Sul/Leste (R$ 20), Oeste (R$ 30), Hospitality (R$ 75), Norte visitantes (R$ 20)

À venda no site: ingresso.com

Transmissão: SportyNet+

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



