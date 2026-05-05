Sul-Americana: Neymar marca, mas Santos vacila no fim e empata com Recoleta

O Santos vacilou no fim e segue sem vencer na Sul-Americana. Nesta terça-feira (5/5), o Peixe só empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, pela quarta rodada do Grupo D da competição. Neymar abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Galeano, aos 40 minutos do segundo tempo, deixou o placar igual. O time paraguaio tirou mais dois pontos dos santistas, além da partida na Vila Belmiro.
Com o placar favorável, Neymar pôde jogar mais solto na etapa final. Porém, o camisa 10 passou a ser parado por faltas quando teve a bola, com três fortes em sequência.
Com o resultado, o Santos soma três pontos na lanterna do Grupo D, com três empates e uma derrota. Mesmo sem triunfo, o time comandado pelo técnico ainda tem chances de classificação. Do outro lado, o Recoleta tem quatro pontos, na terceira posição.
Domínio santista e "gol da paz"
A primeira etapa foi de domínio do Santos. Com mais de 70% de posse de bola, o Peixe buscou trocar passes e encontrar jogadores livres na área para finalizar. Contudo, esbarrou em uma área congestionada por jogadores do Recoleta. No entanto, de tanto insistir, a equipe brasileira encontrou o gol com Neymar, após belo passe de Rollheiser. O camisa 10 só teve o trabalho de tirar a bola do goleiro Nelson Ferreira. Após o gol, o craque santista recebeu o carinho dos companheiros e também foi abraçar Robinho Jr, com quem teve um desentendimento em treino. Depois do gol sofrido, os paraguaios ensaiaram uma pressão e deram trabalho ao goleiro Gabriel Brazão, que salvou o Santos nas finalizações de Marotta e Noguera.
Santos controla, e Neymar tem chances
Na volta para segunda etapa, o Deportivo Recoleta realizou mudanças para tentar dificultar o jogo do Santos, mas sem êxito. O Peixe procurou manter a posse de bola e foi bem na defesa para brecar as investidas. A primeira boa chance aconteceu com o clube. Em cobrança de falta, Neymar carimbou a trave esquerda de Nelson Ferreira. O estádio iria abaixo. O camisa 10 teve outra chance logo depois, dentro da área, mas mandou por cima do gol. Posteriormente, o craque teve outra oportunidade. Após boa troca de passes, Bontempo tocou para Igor Vinícius, que bateu cruzado. Ferreira espalmou, na sobra, Neymar tocou na bola, mas pegou mal.
"A bola pune"
O time do Santos esteve tranquilo na partida, já que o Recoleta não conseguiu encaixar nenhum bom contra-ataque. Thaciano, aliás, chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento. No entanto, a característica fala de Muricy Ramalho entrou em ação. Depois do gol anulado, o time paraguaio precisou da primeira boa chance para fazer o gol. Cardozo bateu para o meio da área, a bola caiu nos pés de Galeano, que havia acabado de entrar, deixar tudo igual.
DEPORTIVO RECOLETA 1×1 SANTOS
Sul-Americana 4ª rodada (Fase de Grupos)
Data: 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Local: Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero (PAR)
Gols: Neymar, 41’/1°T (0-1); Galeano, 40’/2°T (1-1);
DEPORTIVO RECOLETA: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren (Medina, 35’/2°T), Nicolás Marotta, Luis Cardoso e Dairon Mosquera; Ronal Dominguez (Galeano, 39’/2°T), José Espínola (Alex Franco, intervalo), Wilfrido Báez (Brahian Ferreira, 24’/2°T) e Junior Noguera; Pedro Rios (Parzajuk, intervalo) e Allan Wlk. Técnico: Jorge González.
SANTOS: Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar (Luan Peres, 29’/2°T); João Schmidt, Christian Oliva (Rony, 43’/2°T), Gabriel Bontempo (Barreal, 43’/2°T) e Rollheiser; Neymar e Gabigol (Thaciano, 28’/2°T) (Mateus Xavier, 46’/2°T). Técnico: Cuca.
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: Wladimir Muñoz (CHI) e Claudio Urruta (CHI)
VAR: Fernando Veljar (CHI)
Cartão Amarelo: Ronal Dominguez, Báez, Brahian Ferreira, Luis Cardozo (REC), Rony (SAN)
