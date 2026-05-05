Sul-Americana: Neymar marca e abraça Robinho Jr em jogo do Santos

Robinho se envolveu em polêmica com Robinho Júnior no fim de semana no treinamento do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Clima de paz depois de semana intensa? Neymar deu um abraço em Robinho Jr. ao abrir o placar para o Santos na noite desta terça-feira contra o Deportivo Recoleta, em duelo em Pedro Juan Caballero e válido pela quarta rodada da Sul-Americana.

O craque santista, que recebeu o carinho dos companheiros na comemoração, encerrou a celebração com um abraço no jovem Menino da Vila, com quem se envolveu em um episódio de confusão no último fim de semana.

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No último domingo, o camisa 10 deu uma rasteira e até mesmo um tapa em Robinho Jr. após se desentender com o companheiro, durante treino do Santos. O episódio, que inicialmente parecia resolvido após um pedido de desculpas de Neymar no CT Rei Pelé, ganhou novos desdobramentos. O estafe de Robinho Jr. formalizou uma notificação extrajudicial, cobrando providências e acusando o camisa 10 de agressão. A atitude gerou repercussão imediata dentro do elenco.

O Santos, inclusive, já conduz uma sindicância para esclarecer o ocorrido. Dependendo das conclusões, Neymar pode sofrer algum tipo de punição, como multa ou desconto salarial. O jogador, porém, considerava o assunto encerrado após o pedido de desculpas.

Curiosamente, Neymar e Robinho Jr. chegaram a dividir a mesma mesa no jantar da delegação, sinalizando uma tentativa de normalidade no convívio. Ainda assim, fontes indicam que o ambiente segue desconfortável, especialmente para o jovem atacante após a repercussão do caso.