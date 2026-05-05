Filho de Xanddy e Carla Perez é campeão em torneio de fisiculturismo

O fisioculturista Victor Alexandre, filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez, conquistou sete medalhas de ouro em um torneio da categoria disputado na Flórida, nos Estados Unidos, no domingo (3/5). As vitórias foram registradas por ele nas redes sociais.
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Durante a competição NPC - Natural Grand Prix, destinada a atletas com corpos moldados de forma 100% natural, Victor disputou as categorias Men's Physique, Classic e Open Body Building. O torneio ocorreu na região de West Palm.
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Em publicação feita na internet, o jovem de 22 anos relatou que passou por meses de preparação para subir ao palco da competição. Além disso, prestou agradecimentos à noiva, à família e ao treinador. "Meses de preparação, semanas e semanas de disciplina. E o palco respondeu. Momento de agradecer a Deus, minha noiva, minha família, ao meu treinador e a todo mundo que estava na torcida! Amo vocês", escreveu.
O atleta participou de uma competição da categoria pela segunda vez. A primeira, disputada em novembro de 2025, também rendeu sete medalhas. No entanto, ao contrário do certame da vez, somou conquistas distribuídas entre ouro, prata e bronze.
Veja os resultados conquistados por Victor Alexandre:
1º lugar – Fisiculturismo Masculino Júnior
1º lugar – Fisiculturismo Masculino Peso Pesado
1º lugar – Físico Clássico Masculino Júnior
1º lugar – Físico Clássico Masculino Open Classe D
1º lugar – Men’s Physique (Categoria Estética Masculina) Júnior
1º lugar – Men’s Physique Open Classe D
1º lugar – Fisiculturismo Masculino Geral (Overall)
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