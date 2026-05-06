Narrador deixa a ESPN após 15 anos para acertar com a CazéTV

Fernando Nardini é a nova contratação da CazéTV. O comunicador chega para integrar o time de narradores da plataforma em um período repleto de grandes eventos mundiais e competições de peso.
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A atuação de Nardini terá como um dos pilares a cobertura da Copa do Mundo da FIFA. Ele assume o microfone para levar as emoções do torneio de futebol mais importante do planeta aos espectadores do canal digital.
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O locutor também será peça-chave nas transmissões de tênis e de diversas modalidades olímpicas. Além disso, as partidas de futebol internacional farão parte da rotina de trabalho do narrador em sua nova casa.
A mudança marca o encerramento de um vínculo de quase 15 anos com a ESPN. Durante o longo período na antiga emissora, o profissional se destacou pela capacidade de cobrir diferentes esportes com precisão e versatilidade.
Nardini era um dos nomes mais longevos da antiga empresa, onde permaneceu por mais de uma década. Agora, ele inicia o novo desafio profissional focado no catálogo de eventos e no crescimento da emissora.