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LUTO

Morre Hermano da Silva Ramos, o ex-piloto de F1 mais velho do mundo

Nano, como era conhecido, morreu aos 100 anos. Ele participou de grandes prêmios nos anos 1950

Hermano da Silva Ramos morreu aos 100 anos depois de ser internado com uma pneumonia - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)
Hermano da Silva Ramos morreu aos 100 anos depois de ser internado com uma pneumonia - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Morreu aos 100 anos, nesta nesta segunda-feira (4/5) o ex-piloto de Fórmula 1 Hermano da Silva Ramos, que era conhecido como Nano e competiu pelo Brasil na modalidade entre 1955 e 1956. Nano era o ex-piloto da F1 mais velho vivo, até então.

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Nano morava em Biarritz, na França. Com um quadro de pneumonia, precisou ser internado no domingo (3/5) e acabou não resistindo. Apesar de ter corrido pelo Brasil por um tempo, o ex-piloto nasceu na França, em dezembro de 1925, e só se mudou para cá aos 21 anos, mesma época que estreou no automobilismo.

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O ícone do automobilismo era filho de mãe francesa e pai brasileiro. Alguns anos depois de se mudar para os trópicos, Nano retornou à Europa para competir em diversas corridas, tendo participado inclusive da famosa 24 Horas de Le Mans, uma das mais famosas provas de automobilismo do mundo.

O maior momento de destaque na carreira de Nano ocorreu quando o piloto terminou em quinto no GP de Mônaco de 1956, depois de ter largado no 14º lugar. O feito fez com que Nano fosse o maior pontuador do país na história da F1 até 1970, quando o piloto Emerson Fittipaldi quebrou o recorde.

Ao longo da carreira, Nano pilotou carros de montadoras famosas e prestigiadas no mundo automotivo, como Ferrari, Maserati, Jaguar, Lotus e Porsche. A lenda do automobilismo brasileiro fez a última corrida no Rio de Janeiro, em uma prova na Barra da Tijuca, aos 35 anos.

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 06/05/2026 12:47 / atualizado em 06/05/2026 12:48
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