Mbappé discute em treino do Real Madrid e agrava crise

Mbappé discutiu com membro da comissão técnica do Real Madrid durante treino - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

A crise no Real Madrid agravou. O atacante francês Kylian Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica de Álvaro Arbeloa, em um treino no CT de Valdebebas, antes do jogo contra o Real Betis, no último dia 24. Dessa forma, a pressão sobre o camisa 10, que virou alvo de uma petição assinada por milhões de torcedores, aumentou.

Na ocasião, Mbappé demonstrou insatisfação com um assistente de Álvaro Arbeloa após a marcação de um impedimento no treino, segundo o jornal inglês "The Athletic". Assim, o atacante francês manifestou insatisfação e proferiu "termos considerados ofensivos em direção a um membro da equipe". Isso, portanto, gerou reação imediata.

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O episódio foi tratado como uma "discussão acalorada" nos bastidores do Real Madrid. Porém, aumentou a lista de problemas internos na temporada 2025/26. Recentemente, o zagueiro alemão Antonio Rüdiger teria agredido o lateral-esquerdo espanhol Álvaro Carreras em um treino. A situação exigiu intervenção imediata para evitar que a confusão tomasse proporções maiores.

Mbappé vive um momento de pressão no Real Madrid. Contratado em 2024, o craque francês chegou para reforçar o time campeão da Liga dos Campeões, mas desde então não conseguiu conquistar títulos relevantes. Afinal, a chegada afetou o desempenho de jogadores relevantes como Vini Jr, Rodrygo e Bellingham. A viagem do jogador para a Itália em meio a lesão também gerou incômodo.