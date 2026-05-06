Robinho Jr confirma agressão de Neymar, mas aceita as desculpas do craque

O jovem de 18 anos confirmou a agressão do companheiro de equipe mas já se resolveu com o camisa 10 da equipe - (crédito: Raul Baretta/Santos FC)

Depois do empate por 1x1 entre Santos e o Deportivo Recoleta nesta terça-feira (6/5), os atacantes Neymar e Robinho Jr falaram pela primeira vez após o desentendimento que tiveram durante um treino do alvinegro praiano no último final de semana. O jovem de 18 anos, filho do ex-jogador Robinho, confirmou a agressão do companheiro de equipe, mas afirmou que já se resolveu com o camisa 10 da equipe.

Durante entrevista na zona mista do estádio de Pedro Juan Caballero, Robinho Jr comentou que ficou muito chateado por Neymar ser um “ídolo de infância”. "Foi uma situação em que fiquei chateado por ele ser meu ídolo desde a infância. É um cara que amo muito”, disse o jovem.

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O filho de Robinho disse também que o caso tomou uma proporção que não deveria, e que ele e o craque do Santos já estão bem um com o outro. “Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa e foi homem para assumir. Depois de marcar o único gol do Santo na partida, Neymar comemorou abraçando Robinho Jr, mostrando a reconciliação entre os dois.

Depois da agressão no Centro de Treinamento Rei Pelé, Robinho Jr chegou a formalizar uma notificação extrajudicial, cobrando providências do clube ao camisa 10 pela agressão. Na entrevista, o jovem afirmou que a atitude foi tomada “na emoção” e que vai retirar a reclamação.

“Foi um momento muito mais de raiva do que algo que eu queria que tivesse tomado essa proporção. Acredito que eu poderia ter pensado duas vezes, mas também não era para ter saído na mídia, nem tido toda essa revolta e essa repercussão desnecessária que foi ruim para os dois lados”, comentou o jovem jogador.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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