Hulk reencontrará velhos conhecidos no Fluminense

Novo reforço do Fluminense, o atacante Hulk chegou com fome de vitória e disposto a provar que ainda tem lenha para queimar mesmo aos 39 anos. Dessa forma, o jogador demonstrou ansiedade para estrear, o que só vai acontecer após a abertura da janela de transferências, em julho. Ele, aliás, não deve ter problema de adaptação, já que reencontrará velhos conhecidos dos tempos de Atlético.

Atualmente, o Fluminense conta com cinco jogadores que jogaram com Hulk no Atlético: os laterais Guga e Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabello, o volante Otávio e o atacante Savarino. Além disso, o atacante também enfrentou o goleiro Fábio nos clássicos contra o Cruzeiro e atuou ao lado de Paulo Henrique Ganso na Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

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O Fluminense anunciou a contratação de Hulk nesta última terça-feira (5/5). O atacante, que estava livre no mercado após rescindir com o Atlético, assinou contrato até o fim de 2027. Dessa forma, ele chega sem custos e já está apto para jogar a partir de julho. Ele chega ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho.

O primeiro contato de Hulk com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão. No Fluminense, o atacante vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo. Depois disso, o venezuelano passará a usar o número 30.