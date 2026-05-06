João Pedro vira favorito para substituir Lewandowski no Barcelona

João Pedro ganhou força e virou o favorito para assumir o lugar de Lewandowski no Barcelona na próxima temporada. O diretor esportivo e ex-jogador Deco definiu o nome do atacante brasileiro como a prioridade para o clube investir na próxima janela de transferências, segundo o jornal espanhol "Sport". Dessa forma, o Barça promete investir forte no mercado para 2026/27.

Lewandowski, de 37 anos, tem contrato até o fim deste ano e não vai renovar com o Barcelona. O centroavante polonês é alvo do Milan e de outros clubes. Assim, o Barça precisará buscar um novo nome para o ataque. Inicialmente, a primeira opção era o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Contudo, a negociação é considerada complexa.

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Dessa forma, o nome de João Pedro ganhou força. O atacante brasileiro, de 24 anos, é bem avaliado por Deco. Contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, no início da temporada 2025/26, o jogador custou 55 milhões de libras (R$ 415 milhões). Desde então, marcou 20 gols e deu seis assistências em 47 jogos. Assim, se tornou o artilheiro do time inglês.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro subiu para o profissional em 2019. Em janeiro de 2020, estreou pelo Watford, da Inglaterra, onde ficou até 2023 e fez 24 gols e oito assistências em 109 jogos. Em maio do mesmo ano, acertou com o Brighton, do mesmo país, em uma negociação que girou em torno de 34 milhões de euros (R$ 188 milhões). Por lá, foram 30 jogos e dez assistências em 70 partidas.