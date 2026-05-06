Convocadas: o que a Globo vai mostrar sobre as mulheres de jogadores durante a Copa

A Globo abrirá, a partir do dia 3 de junho, um espaço em sua grade para exibir a rotina das mulheres de jogadores durante a Copa do Mundo. Denominado "Convocadas", o programa contará com episódios de 45 minutos de duração e irá ao ar após "Guerreiros do Sol".

O projeto tem como proposta acompanhar o cotidiano dessas mulheres em situações reais e em registros espontâneos. Neste sentido, a produção apresenta atividades para além do futebol, como maternidade, negócios, viagens e a pressão associada ao ambiente esportivo.

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Esse formato busca posicionar essas personagens como protagonistas de suas próprias histórias, sem limitar a narrativa ao vínculo com atletas. Luciele Di Camargo conduzirá o programa e os encontros ao longo da temporada. Casada com Denílson desde 2010, ela foi escolhida pela emissora justamente por estar inserida ao universo retratado.

Entre as participantes confirmadas estão Natalia Belloli, mulher de Raphinha; Carol Cabrino, esposa de Marquinhos; Duda Fournier, companheira de Lucas Paquetá; Ana Lídia, ligada a Bruno Guimarães; e Tainá Castro, esposa de Éder Militão.

Apesar da presença de nomes conhecidos, Bruna Biancardi, esposa de Neymar, não integra a lista. A ausência causou estranhamento, especialmente pela presença da influenciadora nas redes sociais

Luciele no Convocadas

O programa marca a primeira experiência de Luciele Di Camargo nesse formato. Antes, ela atuou como atriz em produções como Páginas da Vida, também na Globo, e Bela, A Feia, na Record. Ela ainda participou da primeira edição de A Fazenda, em 2009, pela emissora paulista.

A estreia da programação, divulgada pelo jornalista Flávio Ricco, servirá para colocar o público já no clima da Copa. Apesar de inédito, o formato tem como estrutura o quadro com Glenda Kozlowski no Mundial de 2018, quando a comunicadora apresentou o As Matrioskas. Esse, no entanto, acompanhava as mães dos jogadores.